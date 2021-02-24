Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat! Naylon poşete koymayın, 10 gün sonra bile belirti gösterebilir

İnsanlar tarih boyunca genellikle mantarları bitkilere benzetmiştir. Fakat gelişen bilimin yaptığı incelemeler sonucunda, mantarların kimi özellikleriyle hayvanlar kimi özellikleriyle de bitkiler alemine yakınlık gösterdiği görülmüştür.

1 MİLYONA YAKIN MANTAR VAR

Günümüzde dünyada bilinen 1 milyona yakın tür mantar vardır. Fakat bu mantarların büyük bir kısmı, mikro mantarlar olarak adlandırılan 2 milimetreden küçük mantarlardır. Bu mantarlar arasında insanoğluna yararlı ya da zararlı birçok mantar bulunur.

Bizi esas ilgilendiren grup, makro mantarlar olarak bilinen 2 milimetreden büyük mantarlardır. Bu mantarların büyük bir bölümü tropikal bölgelerde yaşarlar. Ülkemiz kuşağında tahmini sayısı 10 - 12 bin arasındadır.

Mantarlar üremek için besin, nem ve ısıya ihtiyaç duyarlar. Nem ve ısı koşulları ilkbahar ve sonbahar aylarında gelişir.

Türkiye iklim çeşitliliği bakımından çok zengin olduğu için, yaz ayları yağmurlu geçen Karadeniz bölgesinde bile mantar bulmak mümkündür. Don olayı başladığı dönemlerden itibaren de güney bölgelerde mantar bulmak mümkündür.