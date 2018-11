Manuel Charr'ın doping kullanmadığı açıklandı

VEDAT ALYAZ: MÜSLÜMAN İŞ ADAMLARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz da Müslüman dünyasının tek dünya şampiyonu olan Manuel Charr'a sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Muhammed Ali'nin 13 kere kazandığı kemer şu an Mahmut Ömer Manuel Charr'da bulunuyor. Bunu hile ile ve cebren almak için her türlü hilekarlık yapılıyor. Biz burada büyük mücadeleler veriyoruz ancak Müslüman iş adamlarının da bize el atması gerekiyor. Gelip sporcularına sahip çıkmaları gerekiyor. Şu an dünyada üç tane ağır sıklet şampiyonu var ve bunlardan birisi de Mahmut Ömer Manuel Charr'dır. Şayet sahip çıkılmaz ve destek verilmezse bu kemeri de kaybedeceğiz. Böyle sporcular yüz yılda bir yetişiyor ve onlara destek olunmazsa ringlerden silinip gidiyor. Müslüman iş adamları gidip İngiltere'de, Avrupa'da futbol takımlarına yüzlerce milyon para yatırıyorlar reklam için, öncelikle kendi sporcularına sahip çıkmalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Bu arada Alman doping ekspertizi Dr. Mario Thevis, şu an için piyasadaki birçok ürünün içinde doping içerikli maddelerin yer aldığını ve hatta daha da kötüsü birçok maddenin içindeki doping maddesinin belirtilmeden ve ürünün içeriğine yazılmadan satışa sunulduğunu vurguladı.



