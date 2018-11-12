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Manuel Charr'ın doping kullanmadığı açıklandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde dopingli madde kullandığı iddia edilerek maçı iptal edilen ve kemeri elinden alınmak istenen ağır sıklet boksör Müslüman dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr'ın doping kullanmadığı açıklandı.

Manuel Charr'ın doping kullanmadığı açıklandı

Dünya doping kurulu ilk yapılan testlerde hata yapıldığı ve boksörün B kontrolünde dopingli maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı maçına davet ettiğini belirten Char, "Erdoğan maçıma gelecekti, ayrıca Türk seyircileri de davet etmiştim. Bu yüzden bana doping iftirası atarak maçımı iptal ettirdiler. Bir Müslüman şampiyon istemediler. Ancak Promotörüm Christian Jager ve menajerim Bernd Trendelkamp üç avukat tutarak sonuna kadar beni savundular ve doping kurulu test sonuçlarının yanlış olduğunu ve benim dopingli madde kullanmadığımı açıklamak zorunda kaldı. Şimdi yeniden kemerimi korumak için maç yapmak zorundayım. Gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın desteği ile Türkiye'de Atatürk Stadyumu'nda büyük bir maça çıkmak istiyorum. Tüm Türk iş adamı ve büyüklerinin önünde 'Osmanlı Savaşçısı' olarak mücadele vermek istiyorum. Maçın gelirlerinin yarısını Türkiye'deki yardım kuruluşlarına bağışlamak istiyorum. Türk halkına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin çok büyük bir kalbi var. Dünyaya örnek gösterilecek insanlarsınız. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Suriyeli mültecilerin yüzde ellisini sizler alarak misafir ettiniz ve yemeğinizi paylaştınız. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum bir Suriyeli boksör olarak. Türkiyeyi ve Türk halkını çok seviyorum" dedi.

VEDAT ALYAZ: MÜSLÜMAN İŞ ADAMLARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM
Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz da Müslüman dünyasının tek dünya şampiyonu olan Manuel Charr'a sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Muhammed Ali'nin 13 kere kazandığı kemer şu an Mahmut Ömer Manuel Charr'da bulunuyor. Bunu hile ile ve cebren almak için her türlü hilekarlık yapılıyor. Biz burada büyük mücadeleler veriyoruz ancak Müslüman iş adamlarının da bize el atması gerekiyor. Gelip sporcularına sahip çıkmaları gerekiyor. Şu an dünyada üç tane ağır sıklet şampiyonu var ve bunlardan birisi de Mahmut Ömer Manuel Charr'dır. Şayet sahip çıkılmaz ve destek verilmezse bu kemeri de kaybedeceğiz. Böyle sporcular yüz yılda bir yetişiyor ve onlara destek olunmazsa ringlerden silinip gidiyor. Müslüman iş adamları gidip İngiltere'de, Avrupa'da futbol takımlarına yüzlerce milyon para yatırıyorlar reklam için, öncelikle kendi sporcularına sahip çıkmalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.
Bu arada Alman doping ekspertizi Dr. Mario Thevis, şu an için piyasadaki birçok ürünün içinde doping içerikli maddelerin yer aldığını ve hatta daha da kötüsü birçok maddenin içindeki doping maddesinin belirtilmeden ve ürünün içeriğine yazılmadan satışa sunulduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manuel Charr Dünya doping kurulu

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