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Manuş Baba'dan kapalı gişe konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kerki Solfej’in Altınoluk’ta düzenlediği açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu Manuş Baba oldu. Konserden saatler önce biletleri tükenen Manuş Baba, Altınoluk’ta kalabalık bir izleyici ile şarkılarını söyledi.

Manuş Baba'dan kapalı gişe konser

Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

“BENDE KENDİME GÜLDÜM”

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız grenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası bende kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.

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