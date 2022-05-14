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Marc Anthony 30 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı

14.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası şarkıcı Marc Anthony (53), bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira (23) ile nişanlandı.

Marc Anthony 30 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı

Jennifer Lopez ile evliliğinden Max ve Emme adında ikiz çocuk babası olan 53 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki Nadia Ferreira, nişanlandıklarını duyurdu.

HABERİ DOĞRULADILAR

Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü de bu şekilde ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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500 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Marc Anthony'nin, kendisinden 30 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.
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Nadia Ferreira, geçen yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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