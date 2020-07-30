HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!

Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Mardin'de Berfin A. (18), evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdi.

Mardin'de 18 yaşındaki Berfin'in acı ölümü!

Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip... Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip...
Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...
2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef yarışmasıyla ünlenen ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılıyor? Çin usulü ballı susamlı çıtır tavuk tarifi!

O yemek MasterChef 'e damgasını vurdu, işte tarifi!

Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...

Korkunç olay! Babası kumar borcunu ödemedi diye...

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez kimdir, evli mi? Polis gözaltına alırken "biz devletiz" demişti! İşte Ekrem Dönmez'in hayatı!

Tutuklanan Avukat Ekrem Dönmez kimdir?

İşte dünyanın konuştuğu oyuncak hikayesi!

İşte dünyanın konuştuğu oyuncak hikayesi!

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

Sayıları 300 bini geçti! Kapıkule'de bayram yoğunluğu

Kapıkule'de bayram yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.