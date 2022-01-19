Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.



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