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Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

19.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

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