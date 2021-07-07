Margot Robbie’nin ‘Barbie’ filminin çekimleri sonunda başladı! 10 yılın sonunda karar verildi

Beyazperde’de yer alan habere göre, Barbie filmi yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli stüdyolarda dolaştı. İlk olarak Amy Schumer, Barbie rolünü üstlenecekti. Ancak diğer projelerindeki zamansal sorun nedeniyle filmden ayrıldı. Schumer’in yerini doldurmak için Anne Hathway seçildi.

Vogue için yakın zamanda yapılan bir röportajda Robbie, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul etti. Robbie “Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" dedi.

BARBİE FİLMİNİN KONUSU

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Barbie filminin çekim ve vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



