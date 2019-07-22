Son yılların popüler ismi Margot Robbie, verdiği bir röportajda, Bir Zamanlar... Hollywood'da filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte izlemediği klasik filmleri açıkladı. Oscar adayı Margot Robbie hiçbir Star Wars filmini izlemediğini açıkladı.

Güzel yıldız yaptığı açıklamada; "Şimdiye dek hiçbir Star Wars filmini izlemedim. Şimdi de insanları sinir ettiği için özellikle izlemiyorum. Herkes; 'Gerçekten mi? Bir tanesini bile mi izlemedin? Nasıl izlemezsin?' diye soruyor. Bu durumu ne kadar daha devam ettirebileceğimi görmek istiyorum." dedi.

İzlemedikleri klasik filmleri açıklayan yıldız oyunculardan Pitt ve Robbie, DiCaprio'yu hayal kırıklığına uğratarak beyaz perde klasiği Rüzgar Gibi Geçti'yi izlemediklerini itiraf etti. Margot Robbie ise Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in Neşeli Günler filmini izlemediklerini öğrenince çok şaşırdı.



