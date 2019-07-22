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Margot Robbie "Star Wars" serisini hiç izlememiş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Son yılların popüler ismi Margot Robbie şaşırtan bir açıklama yaptı. Robbie, "Star Wars" serisini hiç izlemediğini açıkladı.

Margot Robbie "Star Wars" serisini hiç izlememiş

Son yılların popüler ismi Margot Robbie, verdiği bir röportajda, Bir Zamanlar... Hollywood'da filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte izlemediği klasik filmleri açıkladı. Oscar adayı Margot Robbie hiçbir Star Wars filmini izlemediğini açıkladı.

Güzel yıldız yaptığı açıklamada; "Şimdiye dek hiçbir Star Wars filmini izlemedim. Şimdi de insanları sinir ettiği için özellikle izlemiyorum. Herkes; 'Gerçekten mi? Bir tanesini bile mi izlemedin? Nasıl izlemezsin?' diye soruyor. Bu durumu ne kadar daha devam ettirebileceğimi görmek istiyorum." dedi.

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İzlemedikleri klasik filmleri açıklayan yıldız oyunculardan Pitt ve Robbie, DiCaprio'yu hayal kırıklığına uğratarak beyaz perde klasiği Rüzgar Gibi Geçti'yi izlemediklerini itiraf etti. Margot Robbie ise Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in Neşeli Günler filmini izlemediklerini öğrenince çok şaşırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Star Wars Bir Zamanlar... Hollywood'da

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