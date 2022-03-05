Marilyn Manson'dan Evan Rachel Wood'a dava! Cinsel saldırı haberleriyle gündemde

ABD'li şarkıcı Marilyn Manson, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood ile onun sanatçı partneri Illma Gore'u sahte suçlamalar organize ederek kendisini kamuoyu önünde istismarcı ve tecavüzcü olarak göstermekle itham etti.

İddiaya göre Manson'ı istismarla suçlayan ilk kadın olan Wood, Gore ile birlikte FBI'ın bir soruşturma mektubunda sahtecilik yaparak diğer kadınları müzisyeni istismar ve tacizle suçlamak için ikna etti ve onlara müzisyen aleyhine ne söyleyeceklerini öğretti.

İkilinin Manson'a ait e-posta, sosyal medya hesapları ve telefon numaralarını hackleyip buradan müzisyen aleyhine suçlamaları pekiştiren zararlı iletişime giriştiği öğrenildi.

İkilinin temasa geçtiği bazı kadınların, Manson hakkında doğru olmayan şeyler söylemeleri istendiği için kampanyaya katılmayı reddettiği kaydedildi. Manson'ın avukatı Howard King, dava başvurusunu, "Brian Warner'a yönelik kötü niyetli ve haksız saldırı kampanyasını durdurmak için yapıldı" diye açıkladı.



