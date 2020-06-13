'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel açıklamalar

Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan "M\u00fcge ve G\u00fcl\u015fen'le 2. Sayfa" program\u0131na konu\u015fan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Eduardo Capetillo, bilinmeyenlerini anlatt\u0131.\nMeksika yap\u0131m\u0131 'Marimar' dizisinden sonra hayat\u0131nda neler de\u011fi\u015fti? \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERH\u00fcz\u00fcnl\u00fc bir a\u015fk hikayesini ba\u011fr\u0131nda saklayan milyonlarca y\u0131ll\u0131k ma\u011fara: Baredine Ma\u011faras\u0131'Kad\u0131n olman\u0131n g\u00fcc\u00fcn\u00fc anlad\u0131m'
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