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'Marimar'ın 'Sergio'su Eduardo Capetillo'dan özel açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bir dönem tüm Türkiye'de fırtınalar yaratıp izlenme rekorları kıran, başrolünde dünyaca ünlü sanatçı Thalia'nın yer aldığı 'Marimar' dizisinin 'Sergio'su Eduardo Capetillo, '2. Sayfa'ya özel açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuşan yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo, bilinmeyenlerini anlattı.

Meksika yapımı 'Marimar' dizisinden sonra hayatında neler değişti?


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