Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rus generalinden olay yaratan ses kaydı! "Neden suratını dağıtmadın?"

Rus generalinden olay yaratan ses kaydı! "Neden suratını dağıtmadın?"

26.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albay Mikhail Mizintsev' in, tüyler ürpertici bir ses kaydı ortaya çıktı. Albayın bir subayı biriminden bir asker yanlış üniforma giydiği için azarladığı bu ses kaydında duyulan şiddet ve öfke içeren konuşmaları büyük tepki topladı.

Albay Mikhail Mizintsev' in bir askere yanlış üniforma giydiği için korkunç ifadeler söylediği ürpertici anlar ele geçirilen bir sesli mesaj ile ortaya çıktı. "Mariupol kasabı" olarak da adlandırılan Albay-General Mikhail Mizintsev, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nin müdürü olarak çalışıyor. Ukraynalı yetkililer onu kuşatılmış şehirdeki doğum hastanesini ve yüzlerce kadın ve çocuğun ağır bombardımandan korunduğu bir tiyatroyu bombalamaktan sorumlu olmakla suçladılar.

'BU MORON NEDEN HALA TOPALLAMIYOR?'

Sekiz soruda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde son durum

Genç bir subayla yaptığı konuşmada Mizintsev' in "Şu pisliğe bak! Sığır gibi, kaşlarını çatmış, bana mutsuz suratını, kokuşmuş ağzını gösteriyor! Neden hala hizmet ediyor bu? Neden vaktimi senin pisliğinle harcamak zorundayım? Eğer bir birimin başıysan, o zaman elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Neden suratını dağıtmadın? Neden kimse kulaklarını kesmedi? Bu moron neden hala topallamıyor? Gece dışarı çıktığında, birileri üstüne atlayıp, yüzüne şişeyi indirip başından aşağıya dökmüşçesine niye dağıtmadın suratını?" şeklinde ifadeler kullanıyor.

"SURİYE GİBİ..."

Odesa askeri yönetiminin sözcüsü Sergey Bratchuk, kana susamış albayı Mariupol'da yüzlerce sivilin ölümüne yol açan çok sayıda yıkıcı saldırı emri vermekle suçladı. "Bir doğum hastanesinin, çocuk hastanesinin, drama tiyatrosunun ve sivil evlerin bombalanmasını emretti. Suriye şehirlerini yok etmek için kullanıldığı gibi Mariupol'u da yok eden odur." dedi.

Bu haftanın başlarında, internette paylaşılan korkunç görüntülerde, çaresiz Ukraynalı sivillerin Mariupol'dan kaçarken sokaktaki cesetlerin yanından geçtikleri görülmüştü. Bombardıman nedeniyle şehrin gaz, su ve elektrik tedarikçileri kesildi ve bölge sakinleri ellerinden gelen her şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çırılçıplak soyundular! Vücutlarına bayrak çizerek...Çırılçıplak soyundular! Vücutlarına bayrak çizerek...
Ukrayna askerleri şaşırdı! Öyle bir şey yaptı ki...Ukrayna askerleri şaşırdı! Öyle bir şey yaptı ki...
İlginç itiraf! “Her gün cinsellik yaşıyoruz ve para alıyoruz”İlginç itiraf! “Her gün cinsellik yaşıyoruz ve para alıyoruz”
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Canlı yayında yere düştü! Frikik vermekten kurtulamadı

Canlı yayında yere düştü! Frikik vermekten kurtulamadı

“Erkek eskortum” diyerek evine zorla girdi! Penisini ısırınca...

“Erkek eskortum” diyerek evine zorla girdi! Penisini ısırınca...

Düğün pastasına uyuşturucu koydu! Davetliler kendinden geçti

Düğün pastasına uyuşturucu koydu! Davetliler kendinden geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.