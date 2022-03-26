Rus generalinden olay yaratan ses kaydı! "Neden suratını dağıtmadın?"

Albay Mikhail Mizintsev' in bir askere yanlış üniforma giydiği için korkunç ifadeler söylediği ürpertici anlar ele geçirilen bir sesli mesaj ile ortaya çıktı. "Mariupol kasabı" olarak da adlandırılan Albay-General Mikhail Mizintsev, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nin müdürü olarak çalışıyor. Ukraynalı yetkililer onu kuşatılmış şehirdeki doğum hastanesini ve yüzlerce kadın ve çocuğun ağır bombardımandan korunduğu bir tiyatroyu bombalamaktan sorumlu olmakla suçladılar.

'BU MORON NEDEN HALA TOPALLAMIYOR?'

Genç bir subayla yaptığı konuşmada Mizintsev' in "Şu pisliğe bak! Sığır gibi, kaşlarını çatmış, bana mutsuz suratını, kokuşmuş ağzını gösteriyor! Neden hala hizmet ediyor bu? Neden vaktimi senin pisliğinle harcamak zorundayım? Eğer bir birimin başıysan, o zaman elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Neden suratını dağıtmadın? Neden kimse kulaklarını kesmedi? Bu moron neden hala topallamıyor? Gece dışarı çıktığında, birileri üstüne atlayıp, yüzüne şişeyi indirip başından aşağıya dökmüşçesine niye dağıtmadın suratını?" şeklinde ifadeler kullanıyor.

"SURİYE GİBİ..."

Odesa askeri yönetiminin sözcüsü Sergey Bratchuk, kana susamış albayı Mariupol'da yüzlerce sivilin ölümüne yol açan çok sayıda yıkıcı saldırı emri vermekle suçladı. "Bir doğum hastanesinin, çocuk hastanesinin, drama tiyatrosunun ve sivil evlerin bombalanmasını emretti. Suriye şehirlerini yok etmek için kullanıldığı gibi Mariupol'u da yok eden odur." dedi.

Bu haftanın başlarında, internette paylaşılan korkunç görüntülerde, çaresiz Ukraynalı sivillerin Mariupol'dan kaçarken sokaktaki cesetlerin yanından geçtikleri görülmüştü. Bombardıman nedeniyle şehrin gaz, su ve elektrik tedarikçileri kesildi ve bölge sakinleri ellerinden gelen her şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar.



