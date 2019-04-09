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Mark Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Hava kuvvetlerinden emekli eski asker Jake Orta, Facebook'un kurucusu milyarder Mark Zuckerberg'in çöplerinden bulduğu değerli eşyaları satarak geçimini sağlıyor.

Mark Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor!

Hava kuvvetlerinden emekli eski asker Jake Orta, Facebook'un kurucusu milyarder Mark Zuckerberg'in çöplerinden bulduğu değerli eşyaları satarak geçimini sağlıyor. Bunlar arasında iPad, tasarım kot pantolon, elektrik süpürgesi bulunuyor. Günde yaklaşık 40, haftada ise 300 dolar kazanç elde edebiliyor.

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Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg'in çöplerini satarak sağlıyor.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir 'çöp toplayıcısı' olduğunu yazdı.

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Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyon dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu. Bunlar arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası, kahve makinası ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

AYDA 6900 TL KAZANIYOR

Orta, emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada yaklaşık 300 dolar (1700 TL) yani ayda 6 bin 900 TL kazanıyor.

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