Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası bakın nasıl sonuçlandı

Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası bakın nasıl sonuçlandı

06.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Leoaai Elghareeb, İngiltere’deki süpermarketlere girerek cebinde taşıdığı şırıngalarla hazır gıdalara kendi kanını enjekte ederken güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Mahkeme işlediği suçları kabul etmesine rağmen, delilik sebebiyle suç işlemekten suçsuz bulundu.

Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası bakın nasıl sonuçlandı

37 yaşındaki bir avukat, Londra'nın batısındaki üç süpermarkete girerek şırıngalarla yiyeceklere kendi kanını enjekte ettiği akılalmaz bir saldırı gerçekleştirmişti. Mağazanların hazır gıda bölümüne yaklaşan adamın saldırısı saniye saniye güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Hijyen koşulları gereğince ürünleri atmak zorunda kalan market yetkilileri yaklaşık 500 bin sterlin (9 milyon 373 bin TL) zarara uğradıklarını belirtmişlerdi.

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

İNTİHARA GİRİŞMİŞTİ

0_PAY-Leoaai-Elghareeb

Elghareeb, suçlamaları reddetti. Eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyleyen adam, savunmasında o sırada deli olduğunu söyledi. Mahkemeya çıkan Elghareeb'in cezası kesinleşmemiş ve tahliye edilmişti. Ancak yapılan son duruşmada kendisinin en az 12 yıllık akıl sağlığı sorunları geçmişi olduğu ortaya çıktı. 2020 yılında kendini asmaya çalışmıştı çünkü hükümet casuslarının kulaklarına ve kafatasına implant yerleştirmesinden kaynaklandığına inandığı kafa seslerini susturmak istemişti.

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damada tasma takıp dolaştırdı, davetliler şaşkına döndüSosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damada tasma takıp dolaştırdı, davetliler şaşkına döndü

GERÇEKLİK DUYGUSU YOK

Danışman adli psikiyatrist Dr Frank Farnham, mahkemeye Elghareeb'in "gerçeklik duygusunun kaybolmasına neden olan ciddi bir akıl hastalığından" muzdarip olduğunu söyledi. Zihinsel durumunun mantıklı kararlar veremeyecek kadar kötü olduğunu ve yasa dışı olup olmayacağını düşünmeden polisin dikkatini çekmek ve tedavi görmek için umutsuz bir girişimde bulunduğunu belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”
Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandıDamadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı
Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!

İçlerinden biri cinsiyet değiştirince evlenmeye karar verdiler!

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Damada tasma takıp dolaştırdı, gören inanamadı

Damada tasma takıp dolaştırdı, gören inanamadı

İlginizi Çekebilir

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.