Markete girip gıdalara kan enjekte etmişti! Davası bakın nasıl sonuçlandı

37 yaşındaki bir avukat, Londra'nın batısındaki üç süpermarkete girerek şırıngalarla yiyeceklere kendi kanını enjekte ettiği akılalmaz bir saldırı gerçekleştirmişti. Mağazanların hazır gıda bölümüne yaklaşan adamın saldırısı saniye saniye güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Hijyen koşulları gereğince ürünleri atmak zorunda kalan market yetkilileri yaklaşık 500 bin sterlin (9 milyon 373 bin TL) zarara uğradıklarını belirtmişlerdi.

İNTİHARA GİRİŞMİŞTİ

Elghareeb, suçlamaları reddetti. Eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyleyen adam, savunmasında o sırada deli olduğunu söyledi. Mahkemeya çıkan Elghareeb'in cezası kesinleşmemiş ve tahliye edilmişti. Ancak yapılan son duruşmada kendisinin en az 12 yıllık akıl sağlığı sorunları geçmişi olduğu ortaya çıktı. 2020 yılında kendini asmaya çalışmıştı çünkü hükümet casuslarının kulaklarına ve kafatasına implant yerleştirmesinden kaynaklandığına inandığı kafa seslerini susturmak istemişti.

GERÇEKLİK DUYGUSU YOK

Danışman adli psikiyatrist Dr Frank Farnham, mahkemeye Elghareeb'in "gerçeklik duygusunun kaybolmasına neden olan ciddi bir akıl hastalığından" muzdarip olduğunu söyledi. Zihinsel durumunun mantıklı kararlar veremeyecek kadar kötü olduğunu ve yasa dışı olup olmayacağını düşünmeden polisin dikkatini çekmek ve tedavi görmek için umutsuz bir girişimde bulunduğunu belirtti.



