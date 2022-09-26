Marketi talan ettiler! Hırsızların tezgahın üzerinde twerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu

CBS gazetecisi Steve Lindsay tarafından Twitter'da paylaşılan görüntülerde Philadelphia'nın kuzeydoğusundaki bir markete 2100 kişilik bir grup girdi. Diğer alışveriş yapan müşterilere aldırış etmeden ortalığı talan etmeye başlayan gruptan biri tezgahın üzerinde çıkarak twerk yapmaya başladı. Görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

100 kişçilik grubun markete girdiği anlarda diğer müşteriler büyük bir panikle kaçmaya başladı. Dehşete kapılmış alışveriş yapanlar, Roosevelt Bulvarı'ndaki dükkanın içinde ortaya çıkan kargaşayı izlerken, bir çalışanın vahşi sahneyi bir sandviç tezgahının arkasından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Saldırı sırasında ismi açıklanmayan bir çalışan 100 kişilik öfkeli gruba, “Hepiniz aptalsınız gerçekten. Çirkin ve meteliksizsiniz” şeklinde bağırdığı duyuldu.

100 kişilik grubun büyük bir kaosa neden olduğu marketin son görüntüsü ise bir savaş alanını anımsattı. Raflar kırıldı, zemin yiyecek ve içeceklerin çöpleriyle doldu. Philadelphia polisi olay yerine müdahale ettiklerini ve mağazanın mallarını çalan 100 genci yakaladıklarını ifade etti.



