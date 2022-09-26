Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Marketi talan ettiler! Hırsızların tezgahın üzerinde twerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Marketi talan ettiler! Hırsızların tezgahın üzerinde twerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu

26.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Philidelphia bölgesinde 100 kişilik bir grup bölgenin en büyük marketlerinden birine girip ortalığı talan etti. Raflardaki ürünleri birbirine fırlatan gençlerden birinin tezgahın üzerine çıkarak twerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

CBS gazetecisi Steve Lindsay tarafından Twitter'da paylaşılan görüntülerde Philadelphia'nın kuzeydoğusundaki bir markete 2100 kişilik bir grup girdi. Diğer alışveriş yapan müşterilere aldırış etmeden ortalığı talan etmeye başlayan gruptan biri tezgahın üzerinde çıkarak twerk yapmaya başladı. Görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

,1

100 kişçilik grubun markete girdiği anlarda diğer müşteriler büyük bir panikle kaçmaya başladı. Dehşete kapılmış alışveriş yapanlar, Roosevelt Bulvarı'ndaki dükkanın içinde ortaya çıkan kargaşayı izlerken, bir çalışanın vahşi sahneyi bir sandviç tezgahının arkasından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Saldırı sırasında ismi açıklanmayan bir çalışan 100 kişilik öfkeli gruba, “Hepiniz aptalsınız gerçekten. Çirkin ve meteliksizsiniz” şeklinde bağırdığı duyuldu.

2

100 kişilik grubun büyük bir kaosa neden olduğu marketin son görüntüsü ise bir savaş alanını anımsattı. Raflar kırıldı, zemin yiyecek ve içeceklerin çöpleriyle doldu. Philadelphia polisi olay yerine müdahale ettiklerini ve mağazanın mallarını çalan 100 genci yakaladıklarını ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem oldu! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttüSosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem oldu! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeği uyurken ağzına tuvaletini yapan kadın hastanelik olduKöpeği uyurken ağzına tuvaletini yapan kadın hastanelik oldu
İstenmeyen gelinden dikkat çeken Türkiye sözleri! İstenmeyen gelinden dikkat çeken Türkiye sözleri!
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri... Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...
Anahtar Kelimeler:
Amerika hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Eşini yasak aşkıyla yatakta yakaladı! Çılgına dönüp dehşet saçtı

Eşini yasak aşkıyla yatakta yakaladı! Çılgına dönüp dehşet saçtı

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.