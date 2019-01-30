Markette kadın çalışanı taciz etti, kick boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, tacize kalkıştı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı.

YUMRUKLA BAYILTTI

Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan kick boks antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi. Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı. Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı.

Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İRLANDALI BOKSÖR

Aksaray'da bir büfeden su almak isteyen turist, buzdolabındaki pet şişeleri devirmiş, bunun üzerine çıkan tartışmada başta market sahibi ile çok sayıda kişinin saldırısına uğramıştı.

Profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, birbiri ardına gelen sopa ve sandalye darbelerine karşı adeta yumruklarını konuşturarak dakikalarca mücadele ettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılmış ve boksör kısa sürede fenomen haline gelmişti.

(DHA)

