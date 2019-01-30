Markette kadın çalışanı taciz etti, kick boksçu tarafından etkisiz hale getirildi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 30.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

İzmir'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, tacize kalkıştı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı.

YUMRUKLA BAYILTTI

Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan kick boks antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi. Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı. Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı.

taciz2

Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İRLANDALI BOKSÖR

Aksaray'da bir büfeden su almak isteyen turist, buzdolabındaki pet şişeleri devirmiş, bunun üzerine çıkan tartışmada başta market sahibi ile çok sayıda kişinin saldırısına uğramıştı.

Profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, birbiri ardına gelen sopa ve sandalye darbelerine karşı adeta yumruklarını konuşturarak dakikalarca mücadele ettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılmış ve boksör kısa sürede fenomen haline gelmişti.
(DHA)

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Türkiye'nin en büyüğü! Tam 3 ay sürdüTürkiye'nin en büyüğü! Tam 3 ay sürdü
Buse’den yürek burkan paylaşım: Belki yine gelirimBuse’den yürek burkan paylaşım: Belki yine gelirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir taciz kick boks antrenörü TACİZCİ market

En Çok Okunan Trend Haberler

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!

Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya onu konuşuyor! Hareketiyle fenomen oldu

Sosyal medya onu konuşuyor! Hareketiyle fenomen oldu

Türkiye'nin en büyük tablosu 'Çölde Av' yeni yerine taşındı

Türkiye'nin en büyüğü! Tam 3 ay sürdü

Buse’den yürek burkan paylaşım: Belki yine gelirim

Buse’den yürek burkan paylaşım: Belki yine gelirim

Rüyada çocuk emzirmek ne demektir? Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir?

Rüyada çocuk emzirmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Batman'da bir vatandaşın bahçesinde bulunan dev mantar şaşkınlık yarattı

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım' deyip kameralara gösterdi!

Manisa'da akılalmaz intikam: 7 ayda 7 kez taşla camlarını kırdı!

Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.