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Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: "Araştırılsın" diyerek video yayınladı

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Jale Uslu

Bir zincir marketten yumurta alan vatandaş bir gün içerisindeki fiyat değişimini görünce isyan etti. Bir gün önce yüksek fiyata yumurta aldığını söyleyen söyleyen müşteri, "İnsanlar zaten zor geçiniyor. Niye 55 TL fazladan versin? Yazık günah." diyerek tepki gösterdi.

Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, vatandaşın cebindeki bir kuruşun hesabını bile yapmaya zorluyor. Alınan her ürünün tek tek hesaplanarak alınıyor. Sosyal medyada yayılan bir video bunu gözler önüne serdi. Bir vatandaş, zincir markette satılan yumurtanın bir gün içerisindeki değişikliği görünce isyan etti.

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"DALGA MI GEÇİLİYOR?"

Yumurtayı 195 TL'den alan bir vatandaş, ertesi gün aynı ürünü 140 TL'ye görünce çılgına döndü. Çektiği videoda durumla ilgili şaşkınlığını dile getiren vatandaş, "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" diyen vatandaş "Bunu lütfen araştırsınlar. İnsanlar zaten zor geçiniyor. Niye 55 TL fazladan versin? Yazık günah." diyerek tepki gösterdi.

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1 günde yapılan bu indirim ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı video sahibine hak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta Ekonomi
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