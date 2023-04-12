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  4. Marketten aldığı muzların içinde yumurta keseli örümcek buldu! Görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı muzların içinde yumurta keseli örümcek buldu! Görünce gözlerine inanamadı

12.04.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Craig Harrison'ın başına geldiğini iddia ettiği olay herkesi şoke etti. Harrison, süpermarketten aldığı muzların arasında gizlenen yumurta keseli dev bir örümcek bulduğunu iddia etti. Harrison'ın iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Marketten aldığı muzların içinde yumurta keseli örümcek buldu! Görünce gözlerine inanamadı

Süpermarketten aldığı muzlarda kocaman yumurta kesesi olan bir örümcek bulduğunu iddia eden 35 yaşındaki Craig Harrison gündem oldu. Harrison'ın örümceği ve onun 200 yumurtalık şişkin kesesini görmeden önce bir muzu mideye indirdiği öne sürüldü.

DEHŞETE KAPILDI! "BU OLAYA KADAR ÖRÜMCEKLERDEN KORKTUĞUMU DÜŞÜNMÜYORDUM AMA..."

Craig Harrison, The Sun'ın haberine göre, "Başlangıçta sadece şoktaydım. Geriye doğru tökezledim ve dengemi kaybettim." dedi. Habere göre, Harrison, 200 kadar yavru içerebilen yumurta kesesini taşıyan "korkunç ve şeytani görünümlü" canavarı fark ettiğinde daha da dehşete düştü.

Harrison "Bu olaya kadar örümceklerden korktuğumu düşünmüyordum ama meğer bir şeyler geliştirmişim." diye de ekledi.

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Söz konusu örümceğin ısırıklarının insanlar için ölümcül olmadığı ancak zehrinin kalp çarpıntısı, kusma ve baş ağrısına neden olabileceği söyleniyor.

TAZMİNAT TEKLİFİ YETERLİ GELMEDİ, DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Süpermarket şirketi ise Craig Harrison'dan özür diledi ve ona 100 Sterlinlik bir tazminat teklif etti. Ancak 35 yaşındaki adam görünüşe göre daha fazlasını istiyor.

Harrison, "Bu para büyük bir haftalık alışverişe bile denk gelmiyor" dedi ve yumurtalarını savunan örümcek tarafından ısırılmış, hatta onu ısırmış olabileceğini söyledi.

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Marketin tedarikçisinin o zamandan beri kontrollerini artırdığı belirtilirken, market devinin ise "Örümceklerin meyvelerimizle birlikte seyahat etmesini önlemek için sağlam süreçlerimiz var, ancak çok nadir durumlarda bazen gizlice geçebiliyorlar" ifadelerini kullandığı söylendi.

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