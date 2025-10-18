Mars gezegeninin sırrı: Buzların altında uzaylı gizli yaşamı var mı? Mars’ta 50 milyon yıllık yaşam izi!

NASA ve Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanlarının yeni araştırması, Mars’taki yaşam izlerinin kayalarda değil, buz tabakalarında saklı olabileceğini ortaya koydu. Antik mikroskobik organizmaların kalıntıları, Mars’ın buzullarında 50 milyon yıl boyunca bozulmadan kalabilir. Bu keşif, Kızıl Gezegen’de yaşam arayışını yeniden şekillendiriyor ve gelecek görevler için buz tabakalarını hedef gösteriyor.

"2 MİLYON YILDAN DAHA GENÇ"

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Christopher House, “Mars’ın yüzeyindeki bazı buzullar 2 milyon yıldan daha genç. Bu da, eğer o buzlarda bakteri varsa, bozulmadan korunmuş olabileceği anlamına geliyor” dedi.

DENEYİ NASIL YAPTIKLARINI AÇIKLADILAR

Astrobiology dergisinde yayımlanan çalışmada, NASA ekibi E. coli bakterilerini saf su buzuna ve Mars toprağını taklit eden silikat-killi karışımlara yerleştirdi. Numuneler -50°C’de soğutuldu ve 20 milyon yıllık kozmik radyasyona eşdeğer gama ışınına maruz bırakıldı. Modellerle 30 milyon yıl daha simüle edilerek toplam 50 milyon yıllık süreç test edildi.

Sonuçlar, saf buzda amino asitlerin %10’undan fazlasının hayatta kaldığını, ancak Mars benzeri topraklarda organik bileşiklerin 10 kat daha hızlı yok olduğunu gösterdi.

NASA’dan Alexander Pavlov, “En şaşırtıcı sonuç, saf buzda organik maddelerin çok daha yavaş bozulmasıydı. Çünkü radyasyonun oluşturduğu zararlı parçacıklar buz içinde donup kalıyor, organik moleküllere ulaşamıyor” diye açıkladı.

“MARS’TA ÇOK FAZLA BUZ VAR"

Araştırmacılar, Mars görevlerinin artık kayalardan çok buz ağırlıklı bölgelere odaklanması gerektiğini vurguluyor. Christopher House, “Mars’ta çok fazla buz var, ama çoğu yüzeyin hemen altında. Gelecek görevlerin Phoenix sondası gibi güçlü bir matkapla veya kepçeyle bu buz tabakalarına ulaşması gerekecek” dedi.

"YAŞAM İZLERİNİ KORUMADA EN GÜVENLİ ORTAM"

Ekip, benzer testleri Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’un koşullarında da gerçekleştirdi. Her iki uydunun da yüzey altında sıvı su okyanusları barındırdığı biliniyor.

Bu bulgular, NASA’nın Europa Clipper ve Avrupa Uzay Ajansı’nın JUICE görevleri için umut verici bir yol haritası sunuyor: "Saf buzun hem Mars’ta hem de diğer buzlu dünyalarda yaşam izlerini korumada en güvenli ortam olabileceği belirtiliyor."