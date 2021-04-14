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Martin Scorsese'nin Killers Of The Flower Moon filmine yeni oyuncular dahil oldu

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese’nin oturduğu Killers Of The Flower Moon filminin oyuncu kadrosuna dört yeni isim daha katıldı. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrolde oynadığı filme dahil olan ünlü isimler büyük heyecan uyandırdı.

Martin Scorsese'nin Killers Of The Flower Moon filmine yeni oyuncular dahil oldu

Martin Scorsese’nin Killers Of The Flower Moon filminin oyuncu kadrosuna Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy ve Scott Shepherd dahil oldu. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrolde oynadığı film, David Grann'ın çok satan romanına dayanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda filme William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell ve Sturgill Simpson’un katıldığı açıklanmıştı. Çekimleri büyük bir hızla devam eden film, 1920’li yıllarda Oklahoma’da geçiyor. Terör Saltanatı olarak da bilinen, bir dizi acımasız petrol zengininin Osage Nation üyelerine karşı uyguladığı seri katliamı anlatıyor.

Killers Of The Flower Moon filminin senaryosunu Eric Roth kaleme alıyor. Geçtiğimiz yıl The Irishman filmiyle 10 dalda Oscar adayı olmayı başaran Martin Scorsese yönetmenliği üstleniyor.

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Leonardo DiCaprio
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