Martin Scorsese'nin Killers Of The Flower Moon filmine yeni oyuncular dahil oldu

Martin Scorsese’nin Killers Of The Flower Moon filminin oyuncu kadrosuna Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy ve Scott Shepherd dahil oldu. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun başrolde oynadığı film, David Grann'ın çok satan romanına dayanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda filme William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell ve Sturgill Simpson’un katıldığı açıklanmıştı. Çekimleri büyük bir hızla devam eden film, 1920’li yıllarda Oklahoma’da geçiyor. Terör Saltanatı olarak da bilinen, bir dizi acımasız petrol zengininin Osage Nation üyelerine karşı uyguladığı seri katliamı anlatıyor.

Killers Of The Flower Moon filminin senaryosunu Eric Roth kaleme alıyor. Geçtiğimiz yıl The Irishman filmiyle 10 dalda Oscar adayı olmayı başaran Martin Scorsese yönetmenliği üstleniyor.