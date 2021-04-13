Sebastian Stan, yeni filmi ‘Monday’ için çıplak poz verdi! Sosyal medyada büyük tepki topladı

Sebastian Stan, yeni filminin vizyon tarihinin yaklaşmasını fırsat bilerek olay yaratan bir paylaşıma imza attı. Bornozlu bir şekilde sokağın ortasında poz veren ünlü oyuncu fotoğrafına, “Pazartesi, filmimiz! Her şeyimizi verdik dediğimde kelimenin tam anlamıyla bunu yaptık. 16 Nisan Cuma günü vizyonda!” notunu ekledi.

Yönetmen koltuğunda Argyris Papadimitropulos’un oturduğu Pazartesi Günü filminin başrollerini Sebastian Stan ve Denise Gough paylaşıyor. Film Mickey ve Chloe arasındaki fırtınalı aşkı konu alıyor. İkilinin Atina’daki buluşmasından sonra hayatlarına geri dönme süreci çalkantılı ve karmaşık olarak sürüyor.



