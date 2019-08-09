Mynet Trend

Martin Skrtel, Atalanta'ya gidiyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.08.2019 08:12 | Son Güncelleme

Bonservisi elinde olan Martin Skrtel'in Atalanta'ya imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

Martin Skrtel, Atalanta'ya gidiyor

Fenerbahçe ile kontratı biten Martin Skrtel'in, Atalanta ile görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta, bir süredir temasta olduğu Martin Skrtel'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Haberde; Skrtel ile Atalanta arasındaki görüşmelerde sona geldiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Skrtel, sarı-lacivertli ekiple yeni sözleşme için görüşmüş ancak mali şartlar nedeniyle taraflar anlaşmaya varamamıştı. Fenerbahçe'de üç sezon geçiren 34 yaşındaki futbolcu geçmişte Liverpool, Zenit ve Trencin'de top koşturdu.

22


Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendilerYok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler
Jennifer Lopez'e büyük sürpriz!Jennifer Lopez'e büyük sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martin Skrtel spor toto süper lig Fenerbahçe Atalanta italya

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti!

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti!

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih 23 - 0 Rottach-Egern

Yok böyle maç! Rakiplerini 23-0 yendiler

Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Jennifer Lopez'e büyük sürpriz!

Mustafa Cengiz'den Falcao ve 'KAP' açıklaması

Cengiz'den Falcao ve 'KAP' açıklaması

Böyle maç görülmedi! 988-951 bitti

Böyle maç görülmedi! 988-951 bitti

Galatasaray, Webster, Harrison ve Auguste'u takımda tuttu

Flaş! Galatasaray'da 3 imza

Roman Neustadter, Dinamo Moskova'da

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.