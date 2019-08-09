Martin Skrtel, Atalanta'ya gidiyor

Fenerbahçe ile kontratı biten Martin Skrtel'in, Atalanta ile görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sky Italia'da yer alan habere göre; Atalanta, bir süredir temasta olduğu Martin Skrtel'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Haberde; Skrtel ile Atalanta arasındaki görüşmelerde sona geldiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Skrtel, sarı-lacivertli ekiple yeni sözleşme için görüşmüş ancak mali şartlar nedeniyle taraflar anlaşmaya varamamıştı. Fenerbahçe'de üç sezon geçiren 34 yaşındaki futbolcu geçmişte Liverpool, Zenit ve Trencin'de top koşturdu.



