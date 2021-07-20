Marvel’e geri dönüyor! Black Panther 2 filmi kadrosundaki dev isimlerle göz dolduruyor

Winston Duke, sinemalarda gösterime girmeye hazırlanan Nine Days filminin tanıtımları için yeni bir röportaj verdi. Collider'a verdiği röportajda oyuncu, Black Panther 2 filminden de bahsetti. Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Black Panther 2'nin kadrosunda Winston Duke'un da yer aldığı böylelikle kesinleşti.

BLACK PANTHER 2 KONUSU

Black Panther'de babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa'nın, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa katılması ve düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için verdiği mücadele konu ediliyordu.

Black Panther 2 8 Temmuz 2022'de sinemalarda olacak.



