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Ryan Coogler’den “Black Panther 2” filmine dair hüzünlendiren itiraf geldi

Seray Üstün Seray Üstün 12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Ryan Coogler’den “Black Panther 2” filmine dair hüzünlendiren itiraf geldi

Başta ABD olmak üzere gişede patlama yaratan Black Panther’in devam filmi için kollar sıvandı. Hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başaran Black Panther filmi Oscar’a aday olarak rüştünü ispat etmişti. Büyük bir merakla beklenen serinin ikinci filmi için yönetmen Ryan Coogler samimi bir açıklama yaptı.

İlk filmin hem senaryosunu yazan hem de yöneten Ryan Coogler, ikinci filmde de projenin başında yer alıyor. Ancak ünlü yönetmen Black Panther 2 filmi için zorlandığını söyledi. Filmin başrol oyuncu ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetmişti. İlk filmin çekimleri sırasında tedavi gördüğü ve ameliyat olduktan sonra sete kaldığı yerden devam ettiği 2020 yılının Ağustos ayında gelen vefat haberinden sonra ortaya çıkmıştı.

Marvel, Black Panther 2'yi iptal etmeme kararı aldı. Ancak projenşn devam filmi niteliğinde olabilmesi için senaryoda büyük değişiklikler yapılması gerekiyordu. Filmde T'Challa'nın kız kardeşi Shuri'ye hayat veren Letitia Wright'ın başrole geçebileceği söyleniyordu. Başrol konusundaki kararsızlıklar devam ederken Danai Gurira'nın adı geçmeye devam ediyor. Ama bu konuda hiçbir resmi açıklama bulunmuyor.

kara panter2

Black Panther 2'nin yazar ve yönetmeni Ryan Coogler’in yeni projede Chadwick Boseman’ı onurlandırmak istediği kulislerde konuşuluyor. Senaryosu büyük bir merekla beklenen yeni film için usta kalem, “Bu dünyada geçirdiğim zamanda öğrendiğim şey, bir olay hala başınızdan geçiyorken onun üzerine bakış açısı getirmenin çok zor olmasıdır. Yaşadığım en derin şeylerden biri, filmle özdeşleşen o isim olmadan bu projeyi devam ettirmek üzere işin bir parçası olmam. Profesyonel bir hayatınız var, bir de kişisel bir hayatınız var. Eğer sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız ikisi birbirine karışıyor. İş hayatımda dengeyi bulmaya çalışıyorum. Ama henüz oraya varamadım. Sorgusuz sualsiz profesyonel yaşamımda yapmaya çalıştığım en zor şey bu. Bu işkence kadar acı veriyor ancak aynı zamanda inanılmaz motive edici. " dedi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

İlk fimde Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı. Black Panther 2'nin 8 Temmuz 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chadwick Boseman
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