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Marvel evreninde ‘Yaratık’ dönemi başlıyor

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel, geçen yıl “Alien” ve “Predator” serilerinin yayın haklarını Dark Horse’dan devraldığını duyurmuştu. Marvel çizgi romanlarında Alien döneminin 24 Mart’ta resmen başlayacağını açıkladı.

Marvel evreninde ‘Yaratık’ dönemi başlıyor

Screen Rant’ta yer alan habere göre “Alien #1” 24 Mart itibarıyla çizgi roman okurlarıyla buluşacak. Sevilen serinin yayın haklarını alan Marvel'in imzasıyla yeniden piyasaya çıkmaya hazırlanan yapım şimdiden heyecan uyandırdı.

Daha önce “Batman”, “Superman” ve “Kaptan Amerika” gibi seriler için kaleme aldığı maceralarla tanınan Phillip Kenneyd Johnson yazdığı seride, Weyland-Yutani şirketi için çalışırken Xenomorph saldırısı sonucu canını zor kurtaran Gabriel Cruz’un diriliş hikayesi anlatılıyor. Çizgi romanın çizimlerini ise Salvador Larroca üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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