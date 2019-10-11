Marvel tartışmasına Jennifer Aniston da katıldı

Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel karşıtı söylemiyle gündemde. Variety dergisine konuşan 50 yaşındaki usta oyuncu, Marvel’ın sinemaya zarar verdiğini söyledi.
Jennifer Aniston, Hollywood’un “büyük Marvel filmleriyle” küçüldüğünü belirterek iyi rollerin eksikliğinden şikayet etti.
Friends dizisiyle ünlenen ancak daha sonra ağırlıklı olarak sinema filmi çeken Aniston, yeni dizisi The Morning Show’la ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeniden televizyona dönüşünü, “yeşil bir ekranda yaşamakla ilgilenmemesine” bağladı.
Variety’ye konuşan Aniston şunları söyledi:
Orada neler olup bittiğini görüyorsunuz, mesele büyük Marvel filmlerine gelince Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bu filmler benden beklenen filmler olmadığı gibi yeşil ekranda yaşamanın meraklısı da değilim.
Film sektörünün “çok değiştiğini” belirten Aniston, “Bence Meg Ryan döneminin geri gelmesini çok isterdik” dedi. Avengers: Endgame gibi filmlerde sinemada rahat oturmanın mümkün olmadığını dile getiren Aniston, üç saat süren filmlerin seyirciyi rahatsız ettiğini ifade etti.
TARTIŞMANIN FİTİLİNİ USTA YÖNETMEN ATEŞLEDİ
Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı tepkisini dile getiren ilk isim usta yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Marvel filmleri için “sinema değil” diyen yönetmen durmadan büyüyen tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Marvel Sinematik Evreni'nin şüpheci Nick Fury'si Samuel L. Jackson, Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr. verdikleri demeçlerle Martin Scorsese’nin açıklamalarına karşı çıkmıştı.
'IRISHMAN’İ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'
Scorcese’in yorumlarını duyan film yapımcıları James Gunn ve Joss Whedon, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunmuş, yönetmenle zıt olan görüşlerini açıklamaktan çekinmemişti. Gunn ayrıca Twitter üzerinden, “İnsanlar daha Günaha Son Çağrı filmini görmeden eleştirdiği için çok sinirlenmiştim. Şimdi Scorsese'nin de benim filmlerime aynı şekilde yaklaşmasına üzüldüm. Bununla birlikte; Scorsese'yi her zaman seveceğim, sinemaya katkılarından dolayı minnettar olacağım ve 'Irishman'i görmek için sabırsızlanıyorum" demişti.
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