Marvel tartışmasına Jennifer Aniston da katıldı

Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel karşıtı söylemiyle gündemde. Variety dergisine konuşan 50 yaşındaki usta oyuncu, Marvel’ın sinemaya zarar verdiğini söyledi.

Jennifer Aniston, Hollywood’un “büyük Marvel filmleriyle” küçüldüğünü belirterek iyi rollerin eksikliğinden şikayet etti.

Friends dizisiyle ünlenen ancak daha sonra ağırlıklı olarak sinema filmi çeken Aniston, yeni dizisi The Morning Show’la ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeniden televizyona dönüşünü, “yeşil bir ekranda yaşamakla ilgilenmemesine” bağladı.

Variety’ye konuşan Aniston şunları söyledi: Orada neler olup bittiğini görüyorsunuz, mesele büyük Marvel filmlerine gelince Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bu filmler benden beklenen filmler olmadığı gibi yeşil ekranda yaşamanın meraklısı da değilim.

Film sektörünün “çok değiştiğini” belirten Aniston, “Bence Meg Ryan döneminin geri gelmesini çok isterdik” dedi. Avengers: Endgame gibi filmlerde sinemada rahat oturmanın mümkün olmadığını dile getiren Aniston, üç saat süren filmlerin seyirciyi rahatsız ettiğini ifade etti.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ USTA YÖNETMEN ATEŞLEDİ

Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı tepkisini dile getiren ilk isim usta yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Marvel filmleri için “sinema değil” diyen yönetmen durmadan büyüyen tartışmanın fitilini ateşlemişti.