Mynet Trend

Marvel tartışmasına Jennifer Aniston da katıldı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından, Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel Sinematik Evreni hakkında olumsuz görüş bildirenler kervanına katıldı.

Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel karşıtı söylemiyle gündemde. Variety dergisine konuşan 50 yaşındaki usta oyuncu, Marvel’ın sinemaya zarar verdiğini söyledi.

Jennifer Aniston, Harvey Weinstein kendisine yaptığı zorbalığı ilk kez duyurduJennifer Aniston, Harvey Weinstein kendisine yaptığı zorbalığı ilk kez duyurdu

Jennifer Aniston, Hollywood’un “büyük Marvel filmleriyle” küçüldüğünü belirterek iyi rollerin eksikliğinden şikayet etti.

Friends dizisiyle ünlenen ancak daha sonra ağırlıklı olarak sinema filmi çeken Aniston, yeni dizisi The Morning Show’la ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, yeniden televizyona dönüşünü, “yeşil bir ekranda yaşamakla ilgilenmemesine” bağladı.

Variety’ye konuşan Aniston şunları söyledi:

Orada neler olup bittiğini görüyorsunuz, mesele büyük Marvel filmlerine gelince Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bu filmler benden beklenen filmler olmadığı gibi yeşil ekranda yaşamanın meraklısı da değilim.

Samuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabıSamuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabı

Film sektörünün “çok değiştiğini” belirten Aniston, “Bence Meg Ryan döneminin geri gelmesini çok isterdik” dedi. Avengers: Endgame gibi filmlerde sinemada rahat oturmanın mümkün olmadığını dile getiren Aniston, üç saat süren filmlerin seyirciyi rahatsız ettiğini ifade etti.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ USTA YÖNETMEN ATEŞLEDİ

Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı tepkisini dile getiren ilk isim usta yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Marvel filmleri için “sinema değil” diyen yönetmen durmadan büyüyen tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Marvel Sinematik Evreni'nin şüpheci Nick Fury'si Samuel L. Jackson, Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr. verdikleri demeçlerle Martin Scorsese’nin açıklamalarına karşı çıkmıştı.

Martin Scorsese'nin sözlerine Robert Downey Jr. cevap verdiMartin Scorsese'nin sözlerine Robert Downey Jr. cevap verdi

'IRISHMAN’İ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Scorcese’in yorumlarını duyan film yapımcıları James Gunn ve Joss Whedon, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunmuş, yönetmenle zıt olan görüşlerini açıklamaktan çekinmemişti. Gunn ayrıca Twitter üzerinden, “İnsanlar daha Günaha Son Çağrı filmini görmeden eleştirdiği için çok sinirlenmiştim. Şimdi Scorsese'nin de benim filmlerime aynı şekilde yaklaşmasına üzüldüm. Bununla birlikte; Scorsese'yi her zaman seveceğim, sinemaya katkılarından dolayı minnettar olacağım ve 'Irishman'i görmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martin Scorsese Marvel Jennifer Aniston

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Tarihi maç! 40 yıl sonra bir ilk...

Sıla özür dileyip iptal etti!

Sıla özür dileyip iptal etti!

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Hafızalardan silinmeyecek bir öykü

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Evim' dizisinde buluştu! Evim hangi kanalda yayınlanacak?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde görüntülendi

Sette panik anları: Ünlü aktör bir anda yere yığıldı!

Elisabeth Moss gitti Kirsten Dunst geldi

Elisabeth Moss gitti Kirsten Dunst geldi

IMDb son zamanların mutlaka izlenmesi gereken 20 yabancı dizisini belirledi!

Seç beğen izle... İşte son dönemin 20 favori dizisi!

Halloween Kills’in çekimleri başladı

Bu sene daha da korkunç geçecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.