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Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

23.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, salonda bulunan 2 müşteri ile fuhuş yapan yabancı uyruklu 3 kadın ve işletme sahibi yakalandı. İşte olayın detayları!

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı.

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İçeride bulunan 2 müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli fuhuş
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