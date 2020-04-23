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Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi TV'de ilk defa 23 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak. Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi, yerli fantastik aile filmleri arasında yer alıyor. Masal Şatosu Sihirli Davet filminin başrolünde çocuk yıldız Ecrin Su Çoban yer alıyor. Peki Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler.

Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?

Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki'nin başrollerde oynadığı yerli fantastik aile filmi Masal Şatosu Sihirli Davet, 2019 yılında çekildi. Burak Kaka'nın yönetmeni olduğu Masal Şatosu Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

Masal Şatosu Sihirli Davet

MASAL ŞATOSU SİHİRLİ DAVET KONUSU NEDİR?

11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.

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