Masanın yıldızı olacak yılbaşı menüsü! Herkes hayran kalacak

Yılbaşı yemeğinde sevdiklerinize özel menüler oluşturmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Özenilmiş bir menü hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak ve bütün bir yılın yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak. Aşağıda bulunan yılbaşı menüsünü istediğiniz mezelerle farklılaştırabilir, alternatif tarifler düşünebilirsiniz.

2022 YILBAŞI MENÜSÜ

KREMALI BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3 dilim bal kabağı

2 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 paket krema

1 tutam kaya tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 tutam zerdeçal

1 tutam rendelenmiş muskat cevizi

1 adet defne yaprağı

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı su

Yapılışı

Soğan ve sarımsaklar tereyağı ile kavrulur.

Üzerine önce doğranmış patatesler daha sonra bal kabakları aktarılır 2 dakika daha birlikte kavrulur.

1 bardak sıcak su ve 1 bardak et suyu eklenir tuz eklenir ve defne yaprağı ile pişmeye bırakılır.

Defne yaprağı çıkarılır, diğer baharatlar eklenir ve pürüzsüz bir kıvam alana dek blender ile çekilir.

En son kreması eklenir, kabak çekirdeği ile süslenir ve servise hazır.

FIRINDA DANA ROSTO TARİFİ

Malzemeler

800 gram dana nuar (yağsız ve sinirsiz dana but eti)

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Keskin bir bıçak ucu yardımıyla etin üzerine küçük boşluklar açın.

Sarımsakların kabuklarını tek tek ayıklayın. Bütün sarımsakları arzuya göre tane karabiberler ile birlikte bu boşluklara yerleştirin.

Etin üzerine ince çekilmiş deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber serpiştirin.

Ayçiçek yağını döküm bir tavada kızdırın. Dana nuarı ateşe alıp aralarda kızartma çatalıyla çevirerek yüksek ateşte mühürleyin. Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru elma sirkesini ekleyin.

Havuçların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın.

Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Doğranmış kuru soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Unu katıp renk alan soğanlarla birlikte kavurun.

Döküm tavada kızarttığınız et ve bıraktığı yağı kavrulmuş soğanlara ekleyin. Sıcak su ve havuçları ekleyip et yumuşayana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin.

Yumuşayan ve neredeyse suyunu çeken eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın. Havuçları ekleyin. Lezzet vermesi için eklenen ve püre kıvamına gelen soğanları etin üzerine yayın. Kalan suyu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika daha etin üzeri renk alana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Fırından çıkan sıcak rostoyu dilimledikten sonra arzuya göre patates püresi eşliğinde servis edin.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

6-8 tane patates

Su (patatesleri haşlamak için)

2 kaşık tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Patates püresi için öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır.

Yumuşayan patatesler süzülür.

Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir.

Süt, tuz ve karabiber eklenir.

İyice püre haline gelene kadar ezilir.

Patates püresi sıcak olarak yemek ile servis yapılır.

KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI

Malzemeler

2 közlenmiş patlıcan

1 domates

3 adet közlenmiş biber

1 soğan

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Közlenmiş patlıcan ve biberleri soyun ve minik minik doğrayın.

Domates ve soğanları da aynı şekilde doğrayın.

Derin bir kapta tüm malzemeleri ezilmiş sarımsakla birlikte karıştırın.

Zeytinyağı ve tuz ekleyin.

Servis tabağına alıp süsleyerek servis edebilirsiniz.,

VİŞNELİ AYVA TATLISI

Malzemeler

4 adet ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 kase vişne

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

2 su bardağı su

Yapılışı