Maske Kimsin Sen bu akşam yok mu? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor?

Maske Kimsin Sen adlı yarışmanın takipçileri programın akıbetini merak ediyor. Maske Kimsin Sen 5 Şubat Cumartesi akşamı yani bu akşam yok mu final mi yapacak sorusu programın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. FOX TV'nin 5 Şubat Cumartesinin yayın akışında Maske Kimsin Sen yarışmasının saatinde bir oynama yapıldı. Yarışmanın takipçileri Maske Kimsin Sen yarışmasının neden saatinde yayınlanmadığını araştırıyor.

MASKE KİMSİN SEN BU AKŞAM YOK MU ?

Maske Kimsin Sen yarışması her Cumartesi akşamı Fox TV ekranında yayımlanan bir yapımdı ancak yarışma 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanmadı. FOX TV'nin yayın akışında değişikliğe gitmesi izleyicileri meraklandırdı. Maske Kimsin Sen yarışması yerine saat 20:00'da Orta Direk Şaban filmi yayınlandı.

Maske Kimsin Sen bu akşam saat 21:45'te ekrana geldi. Final yapacağı iddiaları ile gündeme gelen Maske Kimsin Sen programının hangi tarihte final yapacağı ise henüz netleşmezken düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı geçtiğimiz günlerde yapımcısı tarafından açıklanmıştı.

