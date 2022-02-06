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Maske Kimsin Sen bu akşam yok mu? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor?

06.02.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması 5 Şubat Cumartesi gününün yayın akışında yer almadı. Maske Kimsin Sen yarışması yerine başka bir yapımın yayın akışında yer alması merak uyandırdı. izleyiciler, Maske Kimsin Sen bu akşam yayınlanmayacak mı, Maske Kimsin Sen bu akşam neden yok şeklinde araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Maske Kimsin Sen bu akşam yok mu? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor?

Maske Kimsin Sen adlı yarışmanın takipçileri programın akıbetini merak ediyor. Maske Kimsin Sen 5 Şubat Cumartesi akşamı yani bu akşam yok mu final mi yapacak sorusu programın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. FOX TV'nin 5 Şubat Cumartesinin yayın akışında Maske Kimsin Sen yarışmasının saatinde bir oynama yapıldı. Yarışmanın takipçileri Maske Kimsin Sen yarışmasının neden saatinde yayınlanmadığını araştırıyor.

MASKE KİMSİN SEN BU AKŞAM YOK MU ?

Maske Kimsin Sen yarışması her Cumartesi akşamı Fox TV ekranında yayımlanan bir yapımdı ancak yarışma 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanmadı. FOX TV'nin yayın akışında değişikliğe gitmesi izleyicileri meraklandırdı. Maske Kimsin Sen yarışması yerine saat 20:00'da Orta Direk Şaban filmi yayınlandı.

Maske Kimsin Sen bu akşam saat 21:45'te ekrana geldi. Final yapacağı iddiaları ile gündeme gelen Maske Kimsin Sen programının hangi tarihte final yapacağı ise henüz netleşmezken düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı geçtiğimiz günlerde yapımcısı tarafından açıklanmıştı.

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