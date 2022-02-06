Maske Kimsin Sen bu akşam yok mu? Maske Kimsin Sen final mi yapıyor?

Maske Kimsin Sen adlı yarışmanın takipçileri programın akıbetini merak ediyor. Maske Kimsin Sen 5 Şubat Cumartesi akşamı yani bu akşam yok mu final mi yapacak sorusu programın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. FOX TV'nin 5 Şubat Cumartesinin yayın akışında Maske Kimsin Sen yarışmasının saatinde bir oynama yapıldı. Yarışmanın takipçileri Maske Kimsin Sen yarışmasının neden saatinde yayınlanmadığını araştırıyor.
Maske Kimsin Sen yarışması her Cumartesi akşamı Fox TV ekranında yayımlanan bir yapımdı ancak yarışma 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanmadı. FOX TV'nin yayın akışında değişikliğe gitmesi izleyicileri meraklandırdı. Maske Kimsin Sen yarışması yerine saat 20:00'da Orta Direk Şaban filmi yayınlandı.
Maske Kimsin Sen bu akşam saat 21:45'te ekrana geldi. Final yapacağı iddiaları ile gündeme gelen Maske Kimsin Sen programının hangi tarihte final yapacağı ise henüz netleşmezken düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı geçtiğimiz günlerde yapımcısı tarafından açıklanmıştı.
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