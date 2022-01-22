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Maske Kimsin Sen'de Aslan, Ejderha, Unicorn ve Geyik kim çıktı? Ayna ve Kuzgun'un kim olduğu belli oldu mu?

22.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekranlara gelen Maske Kimsin Sen programında maskenin altında yer alan ünlüler merak konusu olmaya devam ediyor. Kimliği araştırılan kostümlerin başında Aslan, Ejderha, Unicorn, Geyik, Ayna ve Kuzgun geliyor. Geçtiğimiz hafta İskelet maskesinin altından Keremcem, Şövalye'den ise Dr. Ender Saraç çıkmıştı. İşte çok merak edilen o isimler...

Maske Kimsin Sen'de Aslan, Ejderha, Unicorn ve Geyik kim çıktı? Ayna ve Kuzgun'un kim olduğu belli oldu mu?

'Maske Kimsin Sen?' programında beğenilen performanslar arasından Aslan, Ejderha, Geyik gibi isimler yer alıyor. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen programda maske altındaki ünlü isimler merak ediliyor. İskelet maskesinden ünlü oyuncu Keremcem'in çıkması, programa damga vurmuştu. Bu hafta da maskelerdeki ünlüler için sosyal medya üzerinden pek çok tahmin yapıldı.

MASKE KİMSİN SEN'DE ASLAN VE GEYİK KİM ÇIKTI?

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışmada yeni bölümde maske altındaki kişilerden biri belli olacak. 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği programda Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Aslan'ın kim olduğu henüz belli değil ancak yapılan tahminler aşağıdaki gibi oldu:

-Özge Borak
-Defne Samyeli
-İrem Derici
-Danla Bilic

Geyik'in de henüz kim olduğu belli olmadı. Ancak sosyal medyadan gelen birçok yorumda Geyik'in Burcu Özberk veya Demet Özdemir olduğu düşünülüyor.

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EJDERHA VE UNİCORN KİM ÇIKTI?

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Ejderha maskesinin altında hangi ünlünün olduğu henüz açıklanmadı ancak sosyal medyada Ejderha'nın Cemal Hünal olduğu konuşuluyor.

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Unicorn ise etkileyici danslarıyla dikkat çekiyordu. Henüz kimliği belli olmayan Unicorn'un Doğa Rutkay olduğu düşünülüyor.

AYNA VE KUZGUN KİM ÇIKTI?

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Ayna'nın kim olduğu netleşmedi ancak izleyiciler maskenin altındaki ismin Biran Damla Yılmaz olduğunu iddia etti.

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Kimliği belli olmayan isimlerden olan Kuzgun'un Kubilay Aka ya da Aras Bulut İynemli olduğu düşünülüyor.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gözcü - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Şövalye - TBA

Gladyatör - TBA


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