Maske Kimsin Sen'de Aslan, Ejderha, Unicorn ve Geyik kim çıktı? Ayna ve Kuzgun'un kim olduğu belli oldu mu?

'Maske Kimsin Sen?' programında beğenilen performanslar arasından Aslan, Ejderha, Geyik gibi isimler yer alıyor. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen programda maske altındaki ünlü isimler merak ediliyor. İskelet maskesinden ünlü oyuncu Keremcem'in çıkması, programa damga vurmuştu. Bu hafta da maskelerdeki ünlüler için sosyal medya üzerinden pek çok tahmin yapıldı.
Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışmada yeni bölümde maske altındaki kişilerden biri belli olacak. 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği programda Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Aslan'ın kim olduğu henüz belli değil ancak yapılan tahminler aşağıdaki gibi oldu:
-Özge Borak
-Defne Samyeli
-İrem Derici
-Danla Bilic
Geyik'in de henüz kim olduğu belli olmadı. Ancak sosyal medyadan gelen birçok yorumda Geyik'in Burcu Özberk veya Demet Özdemir olduğu düşünülüyor.
Ejderha maskesinin altında hangi ünlünün olduğu henüz açıklanmadı ancak sosyal medyada Ejderha'nın Cemal Hünal olduğu konuşuluyor.
Unicorn ise etkileyici danslarıyla dikkat çekiyordu. Henüz kimliği belli olmayan Unicorn'un Doğa Rutkay olduğu düşünülüyor.
Ayna'nın kim olduğu netleşmedi ancak izleyiciler maskenin altındaki ismin Biran Damla Yılmaz olduğunu iddia etti.
Kimliği belli olmayan isimlerden olan Kuzgun'un Kubilay Aka ya da Aras Bulut İynemli olduğu düşünülüyor.
Unicorn - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gözcü - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Şövalye - TBA
Gladyatör - TBA
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