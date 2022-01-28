Maske Kimsin Sen'de Geyik ve Unicorn kim çıktı? Geyik değişti mi? Maske Kimsin Sen Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

FOX TV'de ekrana gelen programı 'Maske Kimsin Sen?' programı her hafta yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Alican Yücesoy, Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol'un jüriliğini üstlendiği programda geçtiğimiz haftalarda Geyik'in değiştirildiği iddia edilmişti. Peki Maske Kimsin Sen'de Geyik ve Unicorn kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN'DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğu üstlendiği program Maske Kimsin Sen yeni bölümüyle her hafta gündeme gelmeye devam ediyor. Geyik, Unicorn, Tavuskuşu, Ördek, Kuzgun'un kimliği merak edilirken, geçtiğimiz bölümlerde gecenin elenen ismi Ayna oldu. Ayna'yı canlandıran isim ise izleyicilerin de tahmin ettiği gibi Biran Damla Yılmaz çıktı.

Geyik'in kim olduğu henüz belli değil. Ancak maskenin içindeki ünlünün Demet Özdemir veya Burcu Özberk olduğu düşünülüyor.

Ünlünün kimliği netleştiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

MASKE KİMSİN SEN'DE UNİCORN KİM ÇIKTI?

İlgiyle takip edilen programda Unicorn'un kim olduğu henüz belli değil. Ancak Alican Yücesoy, 1. bölümde Unicorn için "Wilma Elles" tahmininde bulunmuştu.

Melis Sezen, "Farah Zeynep Abdullah" derken, Doğu Demirkol ise Unicorn için"Nilgün Belgün" tahmininde bulunmuştu. Unicorn'un kim olduğu açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.



