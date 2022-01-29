Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Maske Kimsin Sen ejderhanın kim olduğu açıklandı! Cemal Hünal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oynadığı filmler nelerdir?

Maske Kimsin Sen programını seyredenler maskelerin altında hangi ünlülerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi belli oldu. Ejderha maskesi takan ünlü Cemal Hünal yarışmaya veda etti. Jüri üyeleri maskenin ardında Cemal Hünal'ı görünce şaşırdı. İşte Maske Kimsin Sen ejderha maskesinin ardındaki oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı...
Maske Kimsin Sen Ejderha, Çağan Irmak'ın Issız Adam filmiyle ünlenen ve ardından sayısız güzel projede yer alarak adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemal Hünal'dır. Cemal Hünal elenerek programa veda etti.
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
CEMAL HÜNAL FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
CEMAL HÜNAL DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
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