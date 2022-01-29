MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Maske Kimsin Sen ejderhanın kim olduğu açıklandı! Cemal Hünal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oynadığı filmler nelerdir?

Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Maske Kimsin Sen ejderhanın kim olduğu açıklandı! Cemal Hünal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oynadığı filmler nelerdir?

29.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen yarışma programı Maske Kimsin'de elenen isim belli oldu. Maske Kimsin Sen'den elenen isim Ejderha maskesinin ardındaki Cemal Hünal oldu. Bu kapsamda Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Maske Kimsin Sen Ejderha'sı Cemal Hünal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oynadığı filmler nelerdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı...

Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir? Maske Kimsin Sen ejderhanın kim olduğu açıklandı! Cemal Hünal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oynadığı filmler nelerdir?

Maske Kimsin Sen programını seyredenler maskelerin altında hangi ünlülerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam en az oyu alarak yarışmaya veda eden kişi belli oldu. Ejderha maskesi takan ünlü Cemal Hünal yarışmaya veda etti. Jüri üyeleri maskenin ardında Cemal Hünal'ı görünce şaşırdı. İşte Maske Kimsin Sen ejderha maskesinin ardındaki oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı...

Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir?

MASKE KİMSİN SEN EJDERHA KİMDİR?

Maske Kimsin Sen Ejderha, Çağan Irmak'ın Issız Adam filmiyle ünlenen ve ardından sayısız güzel projede yer alarak adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemal Hünal'dır. Cemal Hünal elenerek programa veda etti.

Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir?

CEMAL HÜNAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Maske Kimsin Sen Ejderha kimdir?

CEMAL HÜNAL'IN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattıAynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Engin Akyürek'ten kötü haber! Engin Akyürek'ten kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.