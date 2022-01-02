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'Maske Kimsin Sen?' programında Ayna, Geyik ve İskelet kimdir? İşte Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri ve detaylar!

02.01.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen 'Maske Kimsin Sen?' isimli yarışma programı ilgiyle takip ediliyor. Birbirinden ünlü isimlerin farklı kostümlerle performans sergilediği yarışmada Ayna, Geyik ve İskelet kostümlerini giyen ünlü isimlerin kim olduğu merak edildi. Peki 'Maske Kimsin Sen?' programında Ayna, Geyik ve İskelet kimdir? İşte Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri ve kostümlerin içindeki ünlü isimler...

'Maske Kimsin Sen?' programında Ayna, Geyik ve İskelet kimdir? İşte Maske Kimsin Sen programı jüri üyeleri ve detaylar!

FOX TV ekranlarında 'Maske Kimsin Sen?' isminde yeni bir yarışma programı başlıyor. İlgiyle takip edilen program, “The Masked Singer” adıyla bilinen yarışmadan ekranlara uyarlandı. Program jüri üyeleri dedektiflik yaparak kostümlerin içindeki ünlü isimleri tahmin etmeye çalışıyor. Peki 'Maske Kimsin Sen?' programında Ayna, Geyik ve İskelet kimdir?

'MASKE KİMSİN SEN?' PROGRAMINDA AYNA, GEYİK VE İSKELET KİMDİR?

'Maske Kimsin Sen?' yarışma programında bu akşam yine ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylemeye devam etti. Programın Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Ayna, Geyik ve İskelet'in kim olduğu merak ediliyor.

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Sosyal medyada Ayna kostümlü ünlünün Pınar Deniz, Biran Damla Yılmaz veya Demet Özdemir olduğu düşünülüyor. Ancak sonuç henüz belli olmadı.

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Geyik kostümlü ünlünün Hande Erçel veya Burcu Özberk olduğu düşünülüyor.

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İskelet'in ise futbolcu olduğu düşünüldü. Ancak İskelet için de kesin sonuç henüz belli olmadı. Kostümlü ünlüler belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

'MASKE KİMSİN SEN?' JÜRİSİ VE SUNUCUSU KİMDİR?

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli dizide sevilerek takip edilen Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yapıyor. Programda jürilik yapan isimler ise; Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy. “Maske Kimsin Sen?” yarışması, 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, sonrasında ise her Pazar FOX TV'de yayınlanacak.


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