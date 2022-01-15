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'Maske Kimsin Sen?' Şövalye kim çıktı? Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

15.01.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programının jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy yer alıyor. Ayrıca 'Maske Kimsin Sen?' programının sunuculuğunu Tansel Öngel üstleniyor. Programda, Şövalye maskesini giyen ünlü günlerdir merak ediliyordu. Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

'Maske Kimsin Sen?' Şövalye kim çıktı? Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen 'Maske Kimsin Sen?' programında ünlü isimler maskenin ardına saklanıyor ve çeşitli ipuçları vererek kimliklerini belli etmeye çalışıyor. Bugün 'Maske Kimsin Sen?' programından elenen Şövalye oldu. Şövalye maskesinin ardından bir oyuncu veya şarkıcı değil, doktor çıktı.

MASKE KİMSİN SEN ŞÖVALYE KİM ÇIKTI?

15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında Şövalye kostümünün ardındaki kişi, ünlü doktor Ender Saraç çıktı.

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'Maske Kimsin Sen?' Şövalye kim çıktı? Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

Jüri Alican Yücesoy, programın 1. bölümünde Şövalye maskesi için Arda Türkmen tahmininde bulunurken Eda Ece ise bu maskenin ardındaki kişinin Hakan Ural olduğunu iddia etmişti. Ancak doğru tahmini yapan 'Ender Saraç' diyerek Melis Sezen olmuştu.

İSKELET, AĞAÇ MASKESİNİN İÇİNDEN KİM ÇIKTI?

'Maske Kimsin Sen?' programının geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde İskelet maskesinin içinden ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem çıkmıştı.

'Maske Kimsin Sen?' Şövalye kim çıktı? Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

Ağaç maskesinin ardındaki isim Derya Baykal ise herkesi şaşırtmıştı.

'Maske Kimsin Sen?' Şövalye kim çıktı? Şövalye'nin kim olduğu belli oldu!

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