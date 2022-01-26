Maske Kimsin Sen? yarışması jürisinde Murat Dalkılıç sürprizi!

Dünyada bir çok ülkede yayınlanan The Masked Singer'den uyarlanan Maske Kimsin Sen? yarışmasının yeni bölümünde Murat Dalkılıç sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcı bu hafta jüride yer alacak ve kostümlerin altındaki ünlü isimleri tahmin etmeye çalışacak.

ÜNLÜ İSİMLER KOSTÜMLERLE SAHNE ALIYOR

Maske Kimsin Sen? yarışmasında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmaya katılan ünlü isimler, tavuskuşu, ördek, gladyatör, şövalye, ejderha, ağaç, dinozor, aslan, unicorn, geyik, iskelet ve ayna gibi çeşitli kostümler giyerek sahnede performanslarını sergiliyor.



