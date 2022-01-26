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  4. Maske Kimsin Sen? yarışması jürisinde Murat Dalkılıç sürprizi!

Maske Kimsin Sen? yarışması jürisinde Murat Dalkılıç sürprizi!

26.01.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen ve büyük yankı uyandıran Maske Kimsin Sen? yarışmasında bu hafta jüriye ünlü bir isim konuk oluyor. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen? yarşmasına ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç konuk olacak ve dedektiflik yapacak.

Dünyada bir çok ülkede yayınlanan The Masked Singer'den uyarlanan Maske Kimsin Sen? yarışmasının yeni bölümünde Murat Dalkılıç sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcı bu hafta jüride yer alacak ve kostümlerin altındaki ünlü isimleri tahmin etmeye çalışacak.

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ÜNLÜ İSİMLER KOSTÜMLERLE SAHNE ALIYOR

Maske Kimsin Sen? yarışmasında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

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Yarışmaya katılan ünlü isimler, tavuskuşu, ördek, gladyatör, şövalye, ejderha, ağaç, dinozor, aslan, unicorn, geyik, iskelet ve ayna gibi çeşitli kostümler giyerek sahnede performanslarını sergiliyor.

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Murat Dalkılıç
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