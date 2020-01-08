MAGAZİN
  4. Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 08:44 | Son Güncelleme

Maskeli Beşler serisinin son filmi olan Maskeli Beşler Kıbrıs’ın oyuncu kadrosunun büyük bir kısmını, Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminde oynayan oyunculardan oluşuyor. İşte Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Sorularının cevapları ve Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı…

Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı

Maskeli Beşler Kıbrıs filminde, sakar bir hırsızlar çetesi, kanunsuzluklarına tövbe etmeyi dener. Ancak tövbelerini yapışkan bir iş adamının onlara verdiği kumarhane soygunu görevini verince bozmak zorunda kalırlar. "Maskeli Beşler İntikam Peşinde" ve "Maskeli Beşler Irak" serisinin devamı olan "Maskeli Beşler Kıbrıs" 11 Ocak 2008 yılında vizyondaki yerini almıştı. "Maskeli Beşler Kıbrıs"ı, filmin senaryosunu da yazan Murat Aslan yönetti. Maskeli Beşler serisini, vizyona girdiği dönem iki buçuk milyondan fazla izleyici izledi. Birbirinden becereksiz kişilerden oluşan hırsız çetesi Maskeli Beşler macerasına bu kez Kıbrıs’ta devam ediyor. İşte Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Sorularının cevapları ve Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı…

MASKELİ BEŞLER KIBRIS KONUSU

Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği önemlerden sonra suç işlememeye tövbe eder ve ticaretle uğraşırlar. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim (Mehmet Ali Erbil) kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soymak. Bir araya gelen ekip Kıbrıs'a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik sürprizlerle karşı karşıya getirecektir.

439740_620x349

MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI

Maskeli Beşler Kıbrıs filminde Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın, Şafak Sezer, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sarıhan, Hakan Ural, Deniz Akkaya, Seray Sever, Necmi Yapıcı, Erdal Tosun, Sinan Bengier, Hamit Haskabal, Burak Öncü, Ceyhun Yılmaz ve Deniz Oral rol alıyor.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıbrıs çekimleri Kaya Artemis oteli, Gazimagosa şehri, Ercan Havalimanı, Karpaz, Bafra turizm bölgesi ve Girne'de anlaşılan özel bir golf kulübünde gerçekleşti. Soygun sahneleri için yetkili makamların izniyle 8 milyon dolar ve 6 milyon euronun imitasyon kopyası yapıldı. Gazimagosa'daki soygun çekimleri için Gazimagosa meydanı 3 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS FRAGMANI


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı
TRT'nin yeni dizisi "Tutunamayanlar" izleyiciyle buluştuTRT'nin yeni dizisi "Tutunamayanlar" izleyiciyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maskeli Beşler Kıbrıs Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler Maskeli Beşler Kıbrıs konusu Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı

En Çok Okunan Haberler

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak fragmanı

Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak fragmanı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şahane Hayaller' setinde Ömer Başdoğan’ın kafasına saksı düştü

Sette başına saksı düştü!

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

TRT'nin yeni dizisi "Tutunamayanlar" izleyiciyle buluştu

TRT'nin yeni dizisi "Tutunamayanlar" izleyiciyle buluştu

Antalya Devlet Opera ve Balesince "Çardaş Prensesi" sahnelendi

Antalya Devlet Opera ve Balesince "Çardaş Prensesi" sahnelendi

Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Çin Seddi filmi konusu ne? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi fragmanı (The Great Wall)

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

Canan Öztanık Temiz’in yeni kitabı: “Sınır Tanımayan Kadınlar”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.