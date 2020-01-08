Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı

Maskeli Beşler Kıbrıs filminde, sakar bir hırsızlar çetesi, kanunsuzluklarına tövbe etmeyi dener. Ancak tövbelerini yapışkan bir iş adamının onlara verdiği kumarhane soygunu görevini verince bozmak zorunda kalırlar. "Maskeli Beşler İntikam Peşinde" ve "Maskeli Beşler Irak" serisinin devamı olan "Maskeli Beşler Kıbrıs" 11 Ocak 2008 yılında vizyondaki yerini almıştı. "Maskeli Beşler Kıbrıs"ı, filmin senaryosunu da yazan Murat Aslan yönetti. Maskeli Beşler serisini, vizyona girdiği dönem iki buçuk milyondan fazla izleyici izledi. Birbirinden becereksiz kişilerden oluşan hırsız çetesi Maskeli Beşler macerasına bu kez Kıbrıs’ta devam ediyor. İşte Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler? Sorularının cevapları ve Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ve Maskeli Beşler Kıbrıs fragmanı…

MASKELİ BEŞLER KIBRIS KONUSU

Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği önemlerden sonra suç işlememeye tövbe eder ve ticaretle uğraşırlar. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim (Mehmet Ali Erbil) kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soymak. Bir araya gelen ekip Kıbrıs'a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik sürprizlerle karşı karşıya getirecektir.