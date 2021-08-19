Maskeli Beşler Kıbrıs nerede ve ne zaman çekildi? İşte Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları…

Suç işlemeye tövbe ederek, ticaretle uğraşmaya başlayan Maskeli Beşler, kendilerini Kıbrıs’ta bir kumarhane soygununda bulurlar. Rocky Selim’in teklifiyle harekete geçen Maskeli Beşler, Kıbrıs’ta kumarhane soygunu yapmaya kalkışınca, birbirinden komik sürprizlerle karşılaşırlar…

MASKELİ BEŞLER KIBRIS NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Deniz Akkaya, Seray Sever, Hakan Ural, Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz ve Atilla Sarıhan gibi isimlerin yer aldığı Maskeli Beşler Kıbrıs filmi, 11 Ocak 2008'de yayınlandı. O dönem 6 milyon 800 bin TL'yi geçik hasılat elde eden Maskeli Beşler Kıbrıs filminin yönetmenliğini ise Murat Aslan üstlendi...

Kıbrıs çekimleri Kaya Artemis oteli, Ercan Havalimanı, Gazimagosa şehri, Bafra turizm bölgesi, Karpaz ve Girne'de özel bir golf kulübünde çekilen Maskeli Beşler Kıbrıs filminde soygun sahneleri için yetkili makamların izniyle 8 milyon dolar ve 6 milyon avronun imitasyon kopyası yapıldı. Gazimagosa'daki soygun çekimleri için Gazimagosa meydanı 3 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS KONUSU

Sakar ve sevimli hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği zamanların ardından suç işlemeye yemin ederek, ticaretle uğraşmaya başlamışlardır.

Fakat suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim, kendilerine reddedemeyecekleri bir teklifle geliyor: Kıbrıs’ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Tekrardan toplanan ekip Kıbrıs’a doğru yola çıkar. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik süprizlerle karşı karşıya getirecektir.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI

Peker Açıkalın (Bahattin)

Şafak Sezer (Tezcan)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Melih Ekener (Zeki)

Mehmet Ali Erbil (Rocky Selim)

Atilla Saruhan (Recep)

Seray Sever (Ayşın)

Deniz Akkaya (Bilge)

Hamit Haskabal (Hamit Abi)

Hakan Ural (Faruk)

Necmi Yapıcı

Burak Öncü (Cenin)



