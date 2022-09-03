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Masterchef 2 Eylül Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? Masterclass ödülü neydi?

03.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercehf Türkiye yemek yarışması programı ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in 2 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde ikinci Masterclass gerçekleşti. 2. Masterclass, Danilo şefin restoranında gerçekleşti. Yarışmacılar Zanna'dan İtalyan usulü pizza tarifi öğrendi. Sonrasında yarışmacılardan aynı performans beklendi. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 2 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef 2 Eylül Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. Masterchef yeni sezon ikinci Masterclass'ta yarışmacılar şef Danilo Zanna'nın restoranında Danilo şeften pizza yapmanın tekniklerini öğrendi. Daha sonra en yaratıcı pizzayı yapan 10 yarışmacı 2. tura çıktı. Bu turda kazanan 5 yarışmacı ise 3. tura çıktı. Gecenin sonunda Masterclass'ı kazanan belli oldu. Peki, 2 Eylül Masterclass kazananı kim oldu?

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MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

Gecenin en başarılı pizzalarını yaparak 2. tura çıkan yarışmacılar; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz oldu.

10 yarışmacı

Üst tura çıkan 10 yarışmacı 2. turda makarna sosu yaptı. En başarılı makarna sosu yaparak 3. tura çıkan isimler; Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görkem oldu.

Üçüncü ve son turda 5 yarışmacı risotto yaptı. Yağız ile Kaan arasından kazanan ise Yağız oldu.

Masterchef Türkiye'de 2 Eylül akşamında, 3 turuda başarı ile tamamlayarak programın ikinci MasterClass'ını kazanan yarışmacısı Yağız oldu.

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MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Mastercheff Masterclass'ı başarıyla tamamlayan yarışmacı 3 günlük İtalya tatili kazandı.

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Masterchef masterclass turu
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