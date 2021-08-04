MasterChef 2021'de ana kadroya kim girdi? İşte 3 Ağustos MasterChef Türkiye'de final turunu kazanan yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde Fatma Polat ve Milhan'ın ardından ana kadroya giren 3. yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de 2021 sezonu ana kadrosu yavaş yavaş belirmeye başladı. Pazar günü başlayan final turunda Fatma Polat ve Milhan Erdem, ana kadroya girmeyi başardı. Son bölümde şefler yarışmacılardan tiramisu yapmalarını istedi. Final turu ilk etabında tiramisu için verilen süre ise 50 dakika oldu. Süre sonunda şefler tadım yaptılar ve sonraki tura geçen başarılı isimleri açıkladı. Buna göre bu akşam MasterChef'te Sevgi, Sergen, Nursima, İbrahim, Dilara yaratıcılık oyununa geçmeyi başardı.

MasterChef'te yaratıcılık oyununda ana ürün mısır oldu. Şefler, bir dakikalık düşünme, üç dakikalık market alışverişi sonrasında yaratıcı yemek yapmak için 40 dakika süre tanıdı. Süre sonunda tadım yapan şefler, yarışmacıların yaptığı yemekleri beğendi. Uzun bir değerlendirme sonrasında yaratıcılık oyununda beşincisi Sevgi oldu. Dördüncü Sergen, üçüncü Nursima oldu. Son ikiye kalan Dilara ile İbrahim arasında şefler, ikiye bir şekilde oy çokluğu ile kazananı belirlediklerini açıkladı. Günün ikincisi İbrahim olurken en başarılı isim Dilara oldu. Böylece Dilara, MasterChef 2021 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.

İLK GRUPTA YER ALAN YARIŞMACILAR

Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.

