MasterChef Türkiye'de görülmemiş olay! Şef Mehmet Yalçınkaya: Yarışmacılardan biri bana mesaj attı

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Mehmet Yalçınkaya, bir yarışmacıdan kendisine atılan mesajı açıkladı. Adaylardan Fikret, mesajı atanın kendisi olduğunu ve mesaj atma sebebini, mesajda neler yazdığını söyledi.



Şef Yalçınkaya "İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm" dedi.

"PATAVATSIZLIĞIMDAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu sözler üzerine arayan giren yarışmacı Fikret ise "Benim şef ben yazdım. Sebebi de bazen insanlar morali bozulduğu zaman

modu da düşüyor. İlk oyundan sonra hatalar benimdi. Herkese söz hakkı verirken sıra bana geldi ama 'Yorum yapmak istemiyorum' dedim. Bu patavatsızlığımdan dolayı özür diliyorum. Bugün de o iddialı sözlerden arınarak daha güzel şekilde

yarışacağıma inanıyorum. Bunu yaşıma vermenizi umuyorum" dedi.

"ÖZELDEN MESAJ ATMANA GEREK YOK"

Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacının attığı mesajla ilgili olarak "Fikret böyle bir mesaj attı yarışmadaki davranışlarını

bundan sonra izleyeceği politikaları içeren bir yazı yazdı. Dünkü davranışından sonra özür mesajıydı. Özelden mesaj atmana gerek yok bütün gün buradayız. Birlikte zaten konuşabiliyoruz. Herhangi bir konuda burada konuşabiliriz. Bu imkanı size veriyoruz zaten. Herkes istediğini söyleyebilir" şeklinde konuştu.

"ÇOK YANLIŞ ŞEYLER YAPIYORSUN"

Şef Danilo Zanna ise tepkisini "Olmaması gereken bir şeydi bu çok garip. Açıkçası şok yaşıyorum" sözleriyle ifade etti.

Fikret'i uyaran Somer Sivrioğlu ise "Sakın ama sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. Çok yanlış şeyler yapıyorsun Fikret yarışmaya konsantre ol" dedi.



