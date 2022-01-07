MasterChef 2021'de final heyecanı! "İşte kupa işte tezgah" MasterChef'te ilk 3 arasına girecek yarışmacı kim olacak?

TV8'de Temmuz ayından bu yana yayınlanan MasterChef 2021'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan büyük finalle noktalanacak. Survivor 2022 öncesinde final yapacak olan yarışmada, son 3 yarışmacı arasına girecek ilk isim ise 6 Ocak Cuma akşamı belli olacak.

İLK 3'E KALAN BELLİ OLUYOR

MasterChef'in son 4 yarışmacısı Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

İKİLİ FİNAL İÇİN YARIŞACAKLAR

Yarışmanın fragmanında, finalin favori isimlerinden olan Sergen'in oyun öncesindeki "Herkesin hayali o. İnşallah mutlu biter, kendime inanıyorum" sözleri de dikkat çekti.

MasterChef'te gelecek hafta ise ilk 3 yarışmacı ikili finale kalabilmek için mücadele edecek.



