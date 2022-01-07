MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef 2021'de final heyecanı! "İşte kupa işte tezgah" MasterChef'te ilk 3 arasına girecek yarışmacı kim olacak?

MasterChef 2021'de final heyecanı! "İşte kupa işte tezgah" MasterChef'te ilk 3 arasına girecek yarışmacı kim olacak?

07.01.2022 03:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 7 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 152. yeni bölümünde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Aylardır süren MasterChef maratonunda çeyrek finale kalan Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı ilk 3 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başına geçecek. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Yalçınkaya'nın "İşte kupa işte tezgah" sözleri dikkat çekiyor. MasterChef'te ilk 3 yarışmacı arasında girecek isim yeni bölümde belli olacak.

MasterChef 2021'de final heyecanı! "İşte kupa işte tezgah" MasterChef'te ilk 3 arasına girecek yarışmacı kim olacak?

TV8'de Temmuz ayından bu yana yayınlanan MasterChef 2021'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan büyük finalle noktalanacak. Survivor 2022 öncesinde final yapacak olan yarışmada, son 3 yarışmacı arasına girecek ilk isim ise 6 Ocak Cuma akşamı belli olacak.

masterchef çeyrek final 2

İLK 3'E KALAN BELLİ OLUYOR

MasterChef'in son 4 yarışmacısı Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

masterchef çeyrek final

MasterChef 4. son finalist kim oldu? Şef ceketini Dilara mı Tahsin mi giydi? 6 Ocak MasterChef kim elendi?MasterChef 4. son finalist kim oldu? Şef ceketini Dilara mı Tahsin mi giydi? 6 Ocak MasterChef kim elendi?

İKİLİ FİNAL İÇİN YARIŞACAKLAR

Yarışmanın fragmanında, finalin favori isimlerinden olan Sergen'in oyun öncesindeki "Herkesin hayali o. İnşallah mutlu biter, kendime inanıyorum" sözleri de dikkat çekti.

sergen masterchef

MasterChef'te gelecek hafta ise ilk 3 yarışmacı ikili finale kalabilmek için mücadele edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Bakan Özer açıkladı

Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Bakan Özer açıkladı

6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.