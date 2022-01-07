MasterChef 4. son finalist kim oldu? Şef ceketini Dilara mı Tahsin mi giydi? 6 Ocak MasterChef kim elendi?

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de Sergen Özen, Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı son 5 yarışmacı arasına girmişti. MasterChef'te haftanın ilk 3 gününde çeyrek finale adını yazdıran ve şef ceketini giyen yarışmacılar Hasan, Eren ve Sergen olmuştu. MasterChef'in 6 Ocak'ta yayınlanan 151. bölümünde ise Dilara ve Tahsin arasında finale yükselme mücadelesi yaşandı.

ŞEF OSMAN SEZENER'İN TABAĞINI KİM DAHA İYİ YAPTI?

MasterChef’te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Zorlu oyunda iki yarışmacı verilen sürede hata yapmamaya, eksiksiz ürün getirmeye ve şefin tabağına en yakın şekilde yapmaya çalıştı. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.

MASTERCHEF’TE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile şeflerden yüksek puan almalarını sağlayacak yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı.



MasterChef Türkiye 2021’de çeyrek final öncesindeki son bölümde Tahsin ve Dilara'nın iki turdaki puanları toplandı. İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı. Tahsin'e şef ceketini Mehmet Yalçınkaya giydirdi.

Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu.

DİLARA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef 2021'e 5. olarak veda eden Dilara gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü şefler Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.

MASTERCHEF 2021 ÇEYREK FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye’de son beşe kalan isimler arasında çeyrek final mücadelesi 3 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, rakiplerinden daha fazla puan alan Sergen, ilk şef ceketini giyerek çeyrek finalist oldu. İkinci günde ise dört kişi arasından en başarılı olan isim Hasan idi ve ikinci çeyrek finalist oldu. Üçüncü günde üç yarışmacı arasındaki kıyasıya mücadelede kazanan Eren oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son bölümde ise Tahsin şef ceketini giymeyi başardı.

MasterChef'in son haftasında Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında yarı final ve final mücadeleleri yaşanacak. İki yarışmacı MasterChef'e 3. ve 4. olarak veda ederken, büyük finalde iki en iyi yarışmacı karşı karşıya gelecek.

