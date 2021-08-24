MasterChef 2021'de takım kaptanları belli oldu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Eleme turları sonrasında MasterChef 2021 ana kadrosunda yarışacak 16 isim, sezonun ilk mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin değerlendirmesi sonucunda kaptanlığı kazanan isim belli oldu. Sonrasında ise ilk haftanın takım kadroları kaptanları tarafından oluşturuldu.

MASTERCHEF’TE İLK TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği mantıyı en iyi şekilde 40 dakikada yapmaya çalıştı. Sinop, Kayseri, Bursa, Boşnak, Bodrum, Türkmen mantısı ve farklı birçok mantı çeşidi şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler, süre bittikten sonra Şükrü'nün yemeğine eklemeler yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine bu yarışmacının yemeği değerlendirme dışında kaldı. Şefler, tadım yaptıktan sonra beğendikleri yarışmacıları açıkladı. Buna göre kaptanlık oyununda en başarılı yarışmacılar, Görkem, Emre, Sergen, Eren, Hasan ve Burcu oldu.

MasterChef 2021'de seçilen bu yarışmacıların yaptığı yemekler, şefler tarafından bir kez daha denendi. Son olarak aralarında yaptıkları değerlendirme sonucunda altıncı Görkem, beşinci Emre, dördüncü Sergen, üçüncü Eren, ikinci Hasan olurken birinci olan Burcu, MasterChef 2021'in ilk mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF 2021’İN İLK HAFTASININ TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye 2021’de mavi takım kaptanı olan Burcu, ilk olarak kırmızı takım kaptanı olmasını istediği yarışmacı olarak Eren'i seçti. Sonrasında ilk olarak mavi takım kaptanı başlayacak şekilde yarışmacı seçimi başladı ve mavi takım ile kırmızı takım kadroları oluşturuldu.

Mavi takımda Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan yer aldı.

Kırmızı takım ise Eren, Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen ve Milhan'dan oluştu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu sonrasında takımlar oluşturuldu. Devamında ise mavi takım kaptanı Burcu ile kırmızı takım kaptanı Eren, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan üç farklı teknikle yapılmış yumurta yapmalarını istedi. Verilen 20 dakikalık süre sonunda şefler, tadım yapıp hazırlanan yemeklerin kıvamına baktı. Ve kazanan ismi açıkladı. Üç yemekten ikisinde başarılı olan Burcu, kaptanlar düellosunu kazandı. Böylece mavi takım, ilk takım oyununda avantajı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren yarışmacıları Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Emre Büber ve Sergen Özen oldu.

