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MasterChef 2021'i 4'üncü olarak tamamlayan Sergen Özen: Köfteciliğe geri döndüm

14.01.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Sergen Özen, canlı yayındaki büyük finale konuk oldu. MasterChef şampiyonu Eren ve Hasan arasındaki son oyunun ardından belli olacak. MasterChef 2021 finalini de diğer yarışmacılarla birlikte Sergen Özen de stüdyodan izledi. MasterChef Sergen yarışma bittikten sonra köfteciliğe geri döndüğünü açıkladı. MasterChef'i 4. olarak tamamlayan Sergen Özen'in Tekirdağ'da bir köfteci dükkanı bulunuyor.

MasterChef 2021'i 4'üncü olarak tamamlayan Sergen Özen: Köfteciliğe geri döndüm

MasterChef 2021 şampiyonu TV8'deki canlı yayında belli oluyor. MasterChef'te büyük finale kalan Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı'nın kaderini canlı yayındaki imza tabakları belirleyecek. Şeflerden en yüksek puanı alan isim MasterChef şampiyonu olacak.

"İSTİRİDYE AÇILDI VE İNANILMAZ BİR SERGEN ÇIKTI"

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Sergen Özen de büyük finali stüdyoda canlı yayında izledi. Şef Mehmet Yalçınkaya, Sergen'le konuşarak "2 ay sonra üniversite mezunu olduğunu ve bu işin okulunu okuduğunu zorla biz söylettirdik" dedi.
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Somer Sivrioğlu ise "Sergen bizi şaşırtan yarışmacılardan biri. Sergen 'Ben sadece mütevazi bir köfteciyim' demişti. İstiridye bir açıldı içinden inanılmaz bir Sergen çıktı" şeklinde konuştu.

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"ARTIK KÖFTECİYİM ŞEFİM"

MasterChef'te final haftasına kalan ve yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Sergen Özen ise köfteciliğe geri döndüğünü söyledi. MasterChef Sergen "Artık köfteciyim şefim. Yarışma bittikten sonra geri döndüm. Aşırı mutluyum kendimi kanıtlamaya geldim ve kanıtladım inanılmaz güzel geçti benim için" dedi.

MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef büyük finalde Eren mi Hasan mı kazandı? İşte MasterChef 2021 şampiyonuMasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef büyük finalde Eren mi Hasan mı kazandı? İşte MasterChef 2021 şampiyonu

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SERGEN ÖZEN KİMDİR?

1996 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Sergen Özen, Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitim aldı. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümünü bitirdi.
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Kariyerinin başında çeşitli işletmelerde çalışan Sergen Özen, sonrasında köfteci dükkanı açarak, kendi işinin başına geçti.
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Özen, 2020 yılında da MasterChef Türkiye'ye katılmış ancak yemeğine sos eklemediği için elenmişti.
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Masterchef
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