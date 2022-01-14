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MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2021 büyük finalde Eren mi Hasan mı kazandı? İşte MasterChef 2021 şampiyonu

14.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in 14 Ocak Cuma ekrana gelen final bölümünde Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin şampiyonluk için yarışıyor. MasterChef finalistleri Hasan ve Eren, 3 ayrı etaptan oluşan final bölümünde yaptıkları yemeklerle jürinin karşısına çıkıyor. MasterChef büyük finalin ilk turunda kendi belirledikleri yöresel yemekler yaptı. Finalin ilk gününü Eren rakibi Hasan'dan 6 puan önde tamamlamış ve şampiyonluk için avantaj elde etmişti. MasterChef 2021 şampiyonu ise canlı yayında belli olacak.

MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2021 büyük finalde Eren mi Hasan mı kazandı? İşte MasterChef 2021 şampiyonu

Ünlü şefler Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef 2021'de Temmuz ayından bu yana süren macera 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanıyor. MasterChef ana kadrosundaki Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin tüm rakiplerini geride bırakmış ve büyük finale adını yazdıran iki yarışmacı olmuştu. MasterChef'in 158. ve final gününde Hasan ve Eren son defa ünlü şeflerin karşısına çıkıyor. MasterChef finalinin Perşembe ekrana gelen ilk bölümünde Eren 65, Hasan ise 59 puan toplamıştı. Böylece MasterChef 2021 şampiyonunun belli olacağı büyük finalin ikinci gününe, Eren rakibi Hasan'dan 6 puan önde başladı ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.
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MASTERCHEF FİNALİN İLK ETABINDA KİM ÖNE GEÇTİ?

MasterChef'in 158. ve final bölümünde jürinin karşısına bir kez daha çıkan Hasan ve Eren, kendi belirledikleri Türk mutfağından yöresel yemekler yaptı. Yarışmacılara yemekleri hazırlaması için 1,5 saat süre verildi.

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Finalin ilk etabında Hasan kebap türü yemekleri tercih ederken, Eren ise Ege mutfağından yemekler hazırladı.

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Yarışmacıların Türk mutfağından yemekler hazırladığı menüde başlangıç, ana yemek ve tatlı yer aldı.

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FİNALDE PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Süre bitiminde yarışmacıların yemeklerini ünlü şefler tattı ve ilk tur puanlarını verdi.

masterchef final

MasterChef'te finalin 2. gününün ilk etabında Eren 19, Hasan ise 23 puan aldı.
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Böylece Hasan ilk gün sonunda 59 olan puanını 82'ye yükseltti. Eren ise 65 olan puanını 84'e çıkarttı. Böylece Hasan, ilk gün sonunda 6 olan puan farkını 2'ye indirdi.

SOMER SİVRİOĞLU

İKİNCİ OYUNDA ULUSLARARASI MENÜYLE YARIŞACAKLAR

Günün ikinci oyununda ise başlangıç, ana yemek, tatlıdan oluşan uluslararası bir menü yorumlaması yapıldı.

Hasan'ın menüsünde deniz mahsüllü connoli, atlas ve churro yer aldı.

hasan menü masterchef

Eren'in menüsünde ise doğa, zarzuela ve külah isimli yemekler ve tatlıdan oluştu.

eren menü masterchef
Bu oyun sonrasında verilen puanlar, mühürlenecek ve canlı yayında sonuçları açıklanacak.

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

Büyük finalde son oyun ise yarışmacıların imza tabağı olacak. Canlı yayında yapılacak bu yemekler, iki yarışmacının kendi özel tarifleri ile yapılacak. Şeflerin bu yemek için verdiği puanlar sonrasında MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli olacak.
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MASTERCHEF FİNALİNİN İLK GÜNÜNDE KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 finalistleri Hasan ve Eren'den finalin ilk gününde üç farklı yemek istendi. İlk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzemeden yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası olan yemek oldu.

Eren MasterChef

Hasan ve Eren'den yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.

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Bu yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. İlk oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

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İkinci oyunda ise şefler yarışmacılardan dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci oyunda Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

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Son oyunda ise şefler, yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı yapmalarını istedi.

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Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların son yemeklerini de tattıktan sonra kararlarını verdi.
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Finalin ilk gününde Eren 65, Hasan ise 59 puan topladı. Böylece ilk günde final avantajını elde eden isim Eren oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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