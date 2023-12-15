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MASTERCHEF 2023 FİNAL TARİHİ: TV8 MasterChef All Star finali ne zaman, büyük ödül ne? Survivor için geri sayım!

15.12.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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MasterChef final tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada büyük final adım adım yaklaşıyor. Cemre'nin vedasının ardından 9 kişi kalan yarışmada kimin birinci olacağı şimdiden merak konusu oldu. Bilindiği üzere programdan en son Cemre elenmişti. Peki, MasterChef All Star finali ne zaman, büyük ödül ne? İşte MasterChef final tarihi ile ilgili detaylar...

Survivor'a ilişkin basında yer alan haberlerin ardından "2023 MasterChef ne zaman bitecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Barbaros, Dilara, Esra, Batuhan, Eren, Tahsin, Hasan, Sergen ve Kıvanç'ın kaldığı MasterChef'te büyük final yaklaşıyor. MasterChef Allstar'da Somer Şef geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. İşte detaylar...

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

Masterchef finali için geri sayım başladı. Somer Sivrioğlu daha önce konuya dair yaptığı açıklamada "Bundan sonra yarışmacılar 2 hafta daha takım oyunlarında yarışacak, 2 haftanın sonunda Allstar yarışmacıları 7 kişi kaldığında bireysel oyunlar oynanancak. Ardından elenen 3 yarışmacı ile kalan 4 finalist, yarı final ve final etaplarında yer alacak" demişti.

Survivor All Star 2024 başlayacağı için MasterChef All Star'ın Aralık ayı sonunda veya Ocak başı gibi son bulması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef'te geçtiğimiz sene birinci olan yarışmacı lüks bir otomobille ödüllendirilmişti. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edilmişti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Barbaros

Dilara

Esra

Batuhan

Eren

Tahsin

Hasanü

Sergen

Kıvanç

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