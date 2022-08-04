MasterChef 3. finalist! 3 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MasterChef 2022 kim kazandı sorusu araştırılmaya devam ediyor. 1 Ağustos itibariyle MasterChef ana kadro şekillenmeye başladı. MasterChefin son bölümünde 3. kazanan belli oldu. MasterChef ana kadroya giren ilk isim Metin ikinci isim ise Gamze olmuştu. İzleyiciler arama motorlarında "3 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" sorusunu sıklıkla aratıyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte tüm detaylar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI 3 AĞUSTOS?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. 3 Ağustos günü üçüncü finalist de belli oldu.

Şefler, ilk önce yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması sonucu Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Yarışmacılar arasında başarılı bir üçüncü tabak bulunamadı.

MasterChef tarihinde ilk kez başarılı 3. tabak çıkmazken böylece iki isim ikinci turda düello mücadelesi yaşandı. Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından böbrek ana ürünü ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Yemeklerin tadına bakan şefler gecenin birincisi olarak Onur'u seçti. Rakiplerinden daha başarılı Yemek yapan Onur, MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. 3 Ağustos günü üçüncü finalisti ise Onur oldu.



