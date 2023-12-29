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  4. MasterChef 4.ceket kimin oldu? 28 Aralık MasterChef All Star'da 4. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

MasterChef 4.ceket kimin oldu? 28 Aralık MasterChef All Star'da 4. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

28.12.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te dördüncü şef ceketi dün akşam yayınlanan bölümün sonunda bir yarışmacının oldu. Final haftasına girilen yarışmada Hasan, Eren, Kıvanç ve Sergen dördüncü ceketi giyebilmek için yarıştı. Survivor All Star'ın 1 Ocak 2024'te başlayacak olması nedeniyle MasterChef All star'da son haftaya girildi. İşte MasterChef'te dördüncü ceketi giyen yarışmacı ile ilgili merak edilenler...

MasterChef All Star'da bir bir şef ceketleri giyiliyor. Son haftaya girilen yarışmada all star şampiyonu belli olacak. Tahsin, Barbaros ve Esra'nın ardından MasterChef'te 4. ceketi kim giydi merak edildi. Peki, MasterChef 4.ceket kimin oldu? 28 Aralık MasterChef All Star'da 4. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

MASTERCHEF 4.CEKET KİMİN OLDU?

MasterChef All Star'ın dördüncü beyaz ceket sahibi Sergen oldu.

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28 ARALIK MASTERCHEF ALL STAR'DA 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim Tahsin olmuştu. Tahsin'in ardından Barbaros ve sonrasında da Esra, şef ceketi giyen isimler oldu.

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Bu akşam yayınlanan bölümün sonunda dördüncü yarışmacı belli olacak. İsim netleştiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.


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