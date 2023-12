MasterChef All Star'da bir bir şef ceketleri giyiliyor. Son haftaya girilen yarışmada all star şampiyonu belli olacak. Tahsin, Barbaros ve Esra'nın ardından MasterChef'te 4. ceketi kim giydi merak edildi. Peki, MasterChef 4.ceket kimin oldu? 28 Aralık MasterChef All Star'da 4. ceketi kim giydi? Finale adım adım!

MASTERCHEF 4.CEKET KİMİN OLDU?

MasterChef All Star'ın dördüncü beyaz ceket sahibi Sergen oldu.

MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim Tahsin olmuştu. Tahsin'in ardından Barbaros ve sonrasında da Esra, şef ceketi giyen isimler oldu.

