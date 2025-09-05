MasterChef ajiaco tarifi: Ajiaco nasıl yapılır? Kolombiya mutfağının lezzeti ajiaco tarifi…

MasterChef’de bu hafta yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “Ajiaco” tabağı, dikkat çekti. Kolombiya mutfağına özgü olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım ajiaco tarifi ve yapılışı haberimizde…
Ajiaco, sıcak, doyurucu ve zengin aromasıyla Kolombiya mutfağının vazgeçilmezi evinizde kolayca hazırlanabilen bir lezzet şöleni sunuyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sofralarınızın yıldızı olmaya aday. İşte, MasterChef usulü ajiaco tarifi...
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
4-5 adet patates (sarı, kırmızı, tatlı gibi farklı türler tercih edilebilir)
1 adet mısır koçanı (dilimlenmiş)
1 soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kurutulmuş kekik
2 litre tavuk suyu veya su
1 avuç taze kişniş veya kereviz yaprağı
TARİF
Tavuk göğsünü büyük bir tencereye alın, üzerine tavuk suyu veya suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Su kaynadıktan sonra köpüğünü alın. Soğan ve sarımsağı ekleyin.
Patatesleri dilimleyip tencereye ilave edin.
Tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.
Mısır dilimlerini ekleyin ve tüm malzemeleri kısık ateşte 40-45 dakika pişirin.
Tavuklar piştikten sonra didikleyin ve tencereye geri ekleyin.
Servis yapmadan önce üzerine taze kişniş veya kereviz yaprakları serpin.
