MasterChef All Star bu akşam yok mu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? 5 Temmuz 2023 Tv8 yayın akışı

MasterChef All Star'ın yeni bölümü bugün neden yok sorusu programın sıkı takipçileri tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star, her akşam TV8'de yayınlanıyor. Kanalın 5 Temmuz Çarşamba gününe ait yayın akışında MasterChef All Star'ın yer almadığı fark edildi. Peki, MsterChef All Star neden yayınlanmıyor? MasterChef yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 5 Temmuz 2023 TV8 yayın akışı...

MASTERCHEF ALL STAR NEDEN YOK?

TV8'de yayınlanan MasterChef All Star her akşam yayınlanmakta. 5 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı MasterChef All Star yayın saatinde yayınlanmayacak.

Programın yayın saatinde "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı yayınlanacak.

MASTERCHEF ALL STAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8'in 5 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli yayın akışına göre, saat 20.30'da "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı ekranlara gelecek.

Maçın hemen ardından saat 22.30'da MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm ekranlara gelecek.

5 TEMMUZ 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:30 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı

22:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm